Κύματα τσουνάμι έως 5 μέτρα στις ακτές της Ρωσίας μετά τον ισχυρό σεισμό - Στο 1,5 μέτρο τα κύματα σε Χαβάη, Ιαπωνία (Βίντεο)

Σε συναγερμό βρίσκονται πολλές περιοχές για τσουνάμι μετά τον σεισμό - Βίντεο από τα κύματα που έχουν φτάσει στις ακτές της Ρωσίας, της Χαβάης και της Ιαπωνίας

Τα πρώτα μεγάλα κύματα από τσουνάμι φτάνουν στις ακτές της Χαβάης λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Ρωσίας τα ξημερώματα. Οι κάτοικοι έχουν λάβει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις από τις Αρχές, με ορισμένα κύματα να ξεπερνούν το ένα μέτρο. Συγκεκριμένα, ένα κύμα ύψους πάνω από 1,5 μέτρο παρατηρήθηκε στο Μάουι της Χαβάης.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο κύμα με συνέπειες, κάτι που μας ανακουφίζει πολύ», δήλωσε ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης, τοπική ώρα. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και ότι δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη κυματική δραστηριότητα που να περνάει από το Μεγάλο Νησί της Χαβάης.

«Αναμένουμε να χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρεις ώρες μέχρι να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε "όλα καλά". Μέχρι στιγμής όμως, προς το παρόν, όλα καλά», πρόσθεσε.

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για διακοπές ρεύματος και η πολιτεία δεν σχεδιάζει να διακόψει την ηλεκτροδότηση εκ των προτέρων, είπε.

Οι πολίτες ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και απομακρύνονται από τις ακτές με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους.

Ενώ τα αεροδρόμια δεν έχουν επηρεαστεί από τα ψηλά κύματα, όλες οι πτήσεις προς και από το Μάουι ακυρώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας περίπου 200 άτομα να διανυκτερεύσουν στον τερματικό σταθμό, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Στο 1,5 μέτρο τα κύματα στην Ιαπωνία

Αυξάνεται σταδιακό το ύψος των κυμάτων και στην Ιαπωνία. Ένα κύμα από τσουνάμι ύψους 1,3 μέτρων παρατηρήθηκε στο λιμάνι Κούτζι στην επαρχία Ιβάτε, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενώ το ύψος των κυμάτων αυξάνεται όσο περνάει η ώρα, ανέφερε η υπηρεσία.

Τα πρώτα κύματα έπληξαν το βορειότερο νησί της Ιαπωνίας, το Χοκάιντο, όπου βίντεο που μοιράστηκε το Reuters και το Nippon News Network έδειξε ανθρώπους να βρίσκουν καταφύγιο σε στέγες. Σειρήνες για τσουνάμι ακούστηκαν να ηχούν σε τμήματα του νησιού το πρωί της Τετάρτης.

Κύμα 5 μέτρων στο Σέβερο-Κουρίλσκ της Ρωσίας 

Ξεπέρασαν τα 3 μέτρα τα κύματα από τσουνάμι στο Σέβερο-Κουρίλσκ, της Ρωσίας, ενώ το πιο ισχυρό κύμα έφτασε τα 5 μέτρα, μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει διακοπεί στη Σαχαλίνη της Ρωσίας καθώς ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του νησιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ένα μικρό τμήμα των ακτών της Καλιφόρνια βρίσκεται υπό αυξημένο κίνδυνο τσουνάμι

Ένα μικρό τμήμα των ακτών της Βόρειας Καλιφόρνιας βρίσκεται υπό αυξημένο κίνδυνο τσουνάμι, επειδή η μοναδική υποθαλάσσια γεωγραφία της έχει την ικανότητα να «διοχετεύει την ενέργεια των κυμάτων», σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Κύματα ύψους έως και 1,5 μέτρων είναι πιθανά το βράδυ της Τρίτης από το Ακρωτήριο Μεντοσίνο μέχρι τα σύνορα της Καλιφόρνια με το Όρεγκον. Η υπόλοιπη δυτική ακτή των ΗΠΑ βρίσκεται υπό προειδοποίηση για τσουνάμι.

Τα πρώτα κύματα από τσουνάμι έφτασαν και στην Αλάσκα.

