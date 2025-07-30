Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 8.8 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της ρωσικής χερσονήσου της Καμτσάτκα, στο ανατολικότερο σημείο της Ρωσίας, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και έκτακτες προειδοποιήσεις στους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό.

Παρά το τρομακτικό μέγεθος του, δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα ούτε ένας νεκρός.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Πλέον, συγκαταλέγεται στις δέκα σφοδρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί από το 1900 και έπειτα, καθώς βρίσκεται στη θέση «6» της σχετικής, παγκόσμιας λίστας.

Ωστόσο, δεν ήταν ο πιο ισχυρός που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Οι 10 μεγαλύτεροι σεισμοί στην ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα

1. Μεγάλος Σεισμός της Χιλής, το 1960 - Ο μεγαλύτερος στην ιστορία της ανθρωπότητας (κεντρική φωτογραφία)

Ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ, συνέβη στις 22 Μαΐου 1960, στη Χιλή και είχε μέγεθος 9,5 Ρίχτερ. Φονικό τσουνάμι που έπληξε τις ακτές του Ειρηνικού, φτάνοντας μέχρι τη Χαβάη, την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες.

Ο σεισμός, που συνήθως αναφέρεται ως σεισμός της Βαλδίβια ή Μεγάλος Σεισμός της Χιλής, προκάλεσε τον θάνατο 1.655 ανθρώπων, τεράστιες καταστροφές στη χώρα και άφησε 2 εκατομμύρια άστεγους.

2. Σεισμός στην Αλάσκα, 1964 - 9,2 Ρίχτερ

Συχνά αναφέρεται ως ο Μεγάλος Σεισμός της Αλάσκας, Σεισμός στον Κόλπο του Πρίγκιπα Γουίλιαμ ή Σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο σεισμός και το επακόλουθο τσουνάμι στις ακτές της Αλάσκας, της Βρετανικής Κολομβίας και των δυτικών ακτών των ΗΠΑ, σκότωσαν 130 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο σεισμό στην ιστορία των ΗΠΑ και τον δεύτερο μεγαλύτερο παγκοσμίως.

3. Σεισμός και τσουνάμι στην Ινδονησία, 2004 - 9,1 Ρίχτερ

Ο σεισμός της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στη Σουμάτρα-Νησιά Ανταμάν, προκάλεσε τεράστια τσουνάμι και σκότωσε περισσότερους από 280.000 ανθρώπους σε 14 χώρες, ενώ 1,1 εκατομμύριο εκτοπίστηκαν σε όλη τη Νότια Ασία και την Ανατολική Αφρική.

4. Σεισμός και τσουνάμι στην Ιαπωνία, 2011 – 9,1 Ρίχτερ

Από τον Μεγάλο Σεισμό του Τοχόκου στις 11 Μαρτίου 2011 και το επακόλουθο τσουνάμι, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι ενώ προκλήθηκαν τεράστιες υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού ατυχήματος στη Φουκουσίμα.

5. Σεισμός στην Καμτσάτκα της Ρωσίας, 1952 - 9,0 Ρίχτερ

Τον Νοέμβριο του 1952, η ρωσική χερσόνησος της Καμτσάτκα επλήγη από ισχυρότατο σεισμό 9,0 Ρίχτερ, προκαλώντας και τότε ένα τεράστιο τσουνάμι που έφτασε μέχρι τις ακτές της Χαβάης, αλλά ευτυχώς όχι ανθρώπινες απώλειες.

Μέχρι και σήμερα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έπληξαν ποτέ τη Ρωσία.

6. Σεισμός στη Χιλή, 2010 - 8,8 Ρίχτερ

Ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης Quirihue, στις 27 Φεβρουαρίου 2010 και ένα τσουνάμι έπληξε τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Ο σεισμός σκότωσε 523 ανθρώπους και κατέστρεψε περισσότερα από 370.000 σπίτια.

7. Σεισμός και τσουνάμι Εκουαδόρ-Κολομβίας, 1906 - 8,8 Ρίχτερ

Τον Ιανουάριο του 1906, σεισμός 8,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του Εκουαδόρ και της Κολομβίας, προκαλώντας ένα ισχυρό τσουνάμι που σκότωσε 1.500 ανθρώπους και έφτασε βόρεια, μέχρι τις ακτές του Σαν Φρανσίσκο.

8. Σεισμός στην Αλάσκα, 1965 - 8,7 Ρίχτερ

Στις 4 Φεβρουαρίου 1965, 8,7 Ρίχτερ έπληξαν τη Νήσο Ράτ, στις Αλεούτιες Νήσους της Αλάσκας, προακλώντας τσουνάμι ύψους 10 μέτρων στο νησί Σέμισο και μικρότερα τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Καθώς η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη, δεν υπήρξαν θύματα.

9. Σεισμός στην Ινδονησία, 2005 - 8,6 Ρίχτερ

Τον Μάρτιο του 2005, 3 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2004, ένας ακόμη ισχυρός σεισμός 8,6 Ρίχτερ έπληξε ξανά τη βόρεια Σουμάτρα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και πάνω από 1.300 θανάτους.

10. Σεισμός στα σύνορα Θιβέτ - Ινδίας, 1950 - 8,6 Ρίχτερ

Στις 15 Αυγούστου 1950, 8,6 Ρίχτερ χτύπησαν στην περιοχή της Ασσάμ, στο ινδικό κρατίδιο Αρουνάτσαλ Πραντές, στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Θιβέτ.

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες κατολισθήσεις, πλημμύρες και αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους. Οι καταγεγραμμένοι νεκροί, συμφωνα με το USGS, έφτασαν του 780.

Ωστόσο, οι απομακρυσμένες ορεινές περιοχές δυσκόλεψαν την εκτίμηση του πλήρους εύρους των ζημιών και των θυμάτων, με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμα και 1500 νεκρούς.

