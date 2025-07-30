Ποια είναι η Καμτσάτκα που χτύπησε ο Εγκέλαδος με 8,8 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός 8,8 βαθμών, σημειώθηκε τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία. Σημειώνεται ότι η χερσόνησος Καμτσάτκα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Ρωσίας και τα τελευταία χρόνια αποτελεί τουριστικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης.

Οι περισσότεροι τουρίστες την επισκέπτονται από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι καλοκαιρινοί μήνες στο Βόρειο Ημισφαίριο προσφέρουν ευχάριστο καιρό, πρόσβαση σε υπαίθριες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η παρατήρηση καφέ αρκούδων, και αναδεικνύουν την εκπληκτική φυσική ομορφιά της περιοχής.

Μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου, η Καμτσάτκα βιώνει έναν μακρύ, σκληρό χειμώνα, ο οποίος γενικά είναι λιγότερο κατάλληλος για τον παραδοσιακό τουρισμό, σημειώνει το Native Planet.

Ωστόσο, αυτή η εποχή προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για τους λάτρεις της περιπέτειας που ενδιαφέρονται για χειμερινά σπορ όπως snowboarding και έλκηθρο με σκύλους - ιδιαίτερα από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο.

Οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούν επίσης να απολαύσουν χαλάρωση στις ιαματικές πηγές της χερσονήσου, που περιβάλλονται από χιονισμένα τοπία.

Ο τουρισμός στην Καμτσάτκα αρχίζει να αυξάνεται τον Ιούνιο, καθώς βελτιώνεται η πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές, τα αγριολούλουδα αρχίζουν να ανθίζουν και οι καφέ αρκούδες βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη.

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος σηματοδοτούν την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, με θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 20°C.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια μεγάλη ποικιλία από υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία στο ηφαίστειο, κολύμπι σε θερμές πηγές, παρατήρηση φαλαινών, ράφτινγκ και ψάρεμα.

Μεταξύ αυτών των μηνών, ο Αύγουστος ξεχωρίζει ως ο θερμότερος και ξηρότερος, με ελάχιστες βροχοπτώσεις και λιγότερα κουνούπια, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τους τουρίστες.

