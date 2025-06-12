Ο 21χρονος άνδρας που θεωρείται ύποπτος ότι διέπραξε αυτή την εβδομάδα τη χειρότερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Αυστρία έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια με όπλα, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης φορούσε ακουστικά, δήλωσε η αστυνομία την Πέμπτη.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν 10 άτομα και ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

«Έζησε μια εξαιρετικά απομονωμένη ζωή, δεν ήθελε να συμμετέχει σε δραστηριότητες της κανονικής ζωής έξω στον πραγματικό κόσμο, προτιμούσε να αποσύρεται στον εικονικό χώρο», δήλωσε ο Μίκαελ Λόνεγκερ, επικεφαλής του Γραφείου Ποινικών Ερευνών στο κρατίδιο της Στυρίας.

Ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί οι μαθητές και δάσκαλοι ήταν ο στόχος του.

Σημειώνεται πως η επίθεση προκάλεσε σοκ στην Αυστρία, η οποία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος. Η αστυνομία βρήκε μια μη λειτουργική βόμβα κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του μετά την ένοπλη επίθεση,

Η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να διαπιστώσει το κίνητρο της επίθεσης, αλλά ο Μίχαελ Λόνεγκερ, επικεφαλής του γραφείου ποινικών ερευνών του κρατιδίου της Στυρίας, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν εσωστρεφής και ότι το μεγάλο του πάθος φαίνεται να ήταν τα διαδικτυακά παιχνίδια με όπλα σύμφωνα με το Reuters.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι ο ύποπτος δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο σχολείο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας, ο οποίος ζούσε με τη μητέρα του στα περίχωρα του Γκρατς, ένιωθε ότι δεχόταν εκφοβισμό στο σχολείο και ήθελε εκδίκηση, αν και η αστυνομία δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Γείτονες και αξιωματούχοι στην πόλη Kalsdorf bei Graz, όπου ζούσε, περιέγραψαν έναν εσωστρεφή, λεπτό άνδρα που γενικά φορούσε καπέλο και ακουστικά.

Αναθεώρηση της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής ζητά ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν

Το χρέος των πολιτικών να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της επίθεσης στο σχολείο του Γκρατς, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους εννέα μαθητές και δασκάλα, ανέδειξε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, θέτοντας ζήτημα αλλαγής της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής.

«Μια μέρα μετά, συνειδητοποιούμε το φρικτό γεγονός που συνέβη στην καρδιά της πατρίδας μας. Τα παιδιά και η δασκάλα δολοφονήθηκαν βάναυσα. Λίγο πριν από το τέλος του σχολικού έτους, εννέα νέα παιδιά πήγαν σχολείο και δεν επέστρεψαν ποτέ» στα σπίτια τους, είπε ο κ. Φαν ντερ Μπέλεν σε εκδήλωση μνήμης την Τετάρτη το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Γκρατς.

«Θέλουμε να μάθουμε πώς γίνεται (...) κάποιος 21 ετών να αποφασίζει για την ζωή και τον θάνατο των άλλων. Είναι καθήκον των πολιτικών να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες αυτού του αιματηρού εγκλήματος πλήρως και χωρίς αμφιβολία, προκειμένου τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ενός τέτοιου αιματηρού εγκλήματος στο μέλλον», πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος κι έθεσε ζήτημα αλλαγής της αυστριακής νομοθεσίας περί οπλοκατοχής. «Η νομική κατάσταση ανταποκρίνεται πραγματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις; Πρέπει να εξεταστεί», τόνισε. Την απαγόρευση της κατοχής πυροβόλων όπλων από ιδιώτες ζήτησε επίσης μεταξύ άλλων και η δήμαρχος Γκρατς Έλκε Καρ.

Όπως αναφέρει η Standard επικαλούμενη στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, στην Αυστρία υπάρχουν το τρέχον διάστημα καταγεγραμμένοι 374.141 άνθρωποι που κατέχουν νόμιμα όπλα. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2015 ήταν 253.445 πολίτες. Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στην Κάτω Αυστρία και ακολουθούν η Άνω Αυστρία και η Στυρία.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη και αυτόχειρα. Ο ίδιος εκπαιδεύτηκε τους τελευταίους τρεις μήνες στη χρήση όπλων, σε σύλλογο σκοποβολής της περιοχής του Γκρατς. Σύμφωνα με το αυστριακό περιοδικό Profil, μέλος του συλλόγου, ο Βάλτερ Π., γνώρισε τον Άρτουρ Α. στον σύλλογο και σχημάτισε πολύ αρνητική εντύπωση. «Είχα να κάνω με πολλούς νέους στην δουλειά μου, αλλά δεν έχω γνωρίσει πιο αναίσθητο άτομο στην ζωή μου. Ήταν σαν από άλλον πλανήτη. Μετά την προπόνηση καθόταν πάντα απαθής σε μια γωνία», δήλωσε στο περιοδικό ο Βάλτερ Π. και θυμήθηκε ότι μια φορά ο νεαρός είχε ρωτήσει εάν μπορούσε να χρησιμοποιήσει στον σύλλογο κυνηγετικό όπλο που είχε στο σπίτι του. Τον ενημέρωσαν ότι απαγορευόταν.

