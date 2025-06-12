Το χρέος των πολιτικών να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της επίθεσης στο σχολείο του Γκρατς, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους εννέα μαθητές και δασκάλα, ανέδειξε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, θέτοντας ζήτημα αλλαγής της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής.

«Μια μέρα μετά, συνειδητοποιούμε το φρικτό γεγονός που συνέβη στην καρδιά της πατρίδας μας. Τα παιδιά και η δασκάλα δολοφονήθηκαν βάναυσα. Λίγο πριν από το τέλος του σχολικού έτους, εννέα νέα παιδιά πήγαν σχολείο και δεν επέστρεψαν ποτέ» στα σπίτια τους, είπε ο κ. Φαν ντερ Μπέλεν σε εκδήλωση μνήμης χθες Τετάρτη το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Γκρατς. «Θέλουμε να μάθουμε πώς γίνεται (...) κάποιος 21 ετών να αποφασίζει για την ζωή και τον θάνατο των άλλων. Είναι καθήκον των πολιτικών να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες αυτού του αιματηρού εγκλήματος πλήρως και χωρίς αμφιβολία, προκειμένου τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ενός τέτοιου αιματηρού εγκλήματος στο μέλλον», πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος κι έθεσε ζήτημα αλλαγής της αυστριακής νομοθεσίας περί οπλοκατοχής. «Η νομική κατάσταση ανταποκρίνεται πραγματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις; Πρέπει να εξεταστεί», τόνισε. Την απαγόρευση της κατοχής πυροβόλων όπλων από ιδιώτες ζήτησε επίσης μεταξύ άλλων και η δήμαρχος Γκρατς Έλκε Καρ.

Όπως αναφέρει η Standard επικαλούμενη στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, στην Αυστρία υπάρχουν το τρέχον διάστημα καταγεγραμμένοι 374.141 άνθρωποι που κατέχουν νόμιμα όπλα. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2015 ήταν 253.445 πολίτες. Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στην Κάτω Αυστρία και ακολουθούν η Άνω Αυστρία και η Στυρία.

Ταυτόχρονα έρχονται στο φως πληροφορίες για τον δράστη και αυτόχειρα Άρτουρ Α.

Εκπαιδεύτηκε τους τελευταίους τρεις μήνες στη χρήση όπλων, σε σύλλογο σκοποβολής της περιοχής του Γκρατς. Σύμφωνα με το αυστριακό περιοδικό Profil, μέλος του συλλόγου, ο Βάλτερ Π., γνώρισε τον Άρτουρ Α. στον σύλλογο και σχημάτισε πολύ αρνητική εντύπωση. «Είχα να κάνω με πολλούς νέους στην δουλειά μου, αλλά δεν έχω γνωρίσει πιο αναίσθητο άτομο στην ζωή μου. Ήταν σαν από άλλον πλανήτη. Μετά την προπόνηση καθόταν πάντα απαθής σε μια γωνία», δήλωσε στο περιοδικό ο Βάλτερ Π. και θυμήθηκε ότι μια φορά ο νεαρός είχε ρωτήσει εάν μπορούσε να χρησιμοποιήσει στον σύλλογο κυνηγετικό όπλο που είχε στο σπίτι του. Τον ενημέρωσαν ότι απαγορευόταν.

