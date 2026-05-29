Αμπελόκηποι: Ισόβια στον 42χρονο που δολοφόνησε τη σύζυγό του και έκρυψε τη σορό σε πατάρι

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον φυλάκιση δυόμισι ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 42χρονο, ο οποίος είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του το 2024 στους Αμπελοκήπους.

Μετά τη δολοφονία, ο καταδικασθείς είχε τοποθετήσει τη σορό της γυναίκας σε πατάρι του σπιτιού, όπου και εντοπίστηκε από τις αρχές κατά την έρευνα της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.