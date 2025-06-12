Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις φιλοδοξίες των Ρώσων για ένα καλύτερο μέλλον, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή την Ημέρα της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία για εποικοδομητική εμπλοκή στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η Εθνική Ημέρα της Ρωσίας σηματοδοτεί την ανακήρυξη της κυριαρχίας της χώρας το 1990, ένα χρόνο πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην υποστήριξη του ρωσικού λαού, καθώς συνεχίζει να βασίζεται στις φιλοδοξίες του για ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε ο Ρούμπιο σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εκμεταλλευόμαστε επίσης αυτή την ευκαιρία για να επαναβεβαιώσουμε την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών για εποικοδομητική δέσμευση με τη Ρωσική Ομοσπονδία για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός αξιωματούχος στέλνει ευχετήριο μήνυμα την συγκεκριμένη ημέρα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

