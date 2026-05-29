Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Γιαροσλάβ, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Το διυλιστήριο σταμάτησε τη λειτουργία του και στις δεξαμενές αποθήκευσης προκλήθηκαν πυρκαγιές, προστίθεται στην ανακοίνωση του γενικού επιτελείου που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Βόλγκογκραντ ανάφερε ότι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε ένα χημικό εργοστάσιο και ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.