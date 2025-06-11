Αυστρία: Η αστυνομία αναζητεί απαντήσεις για το κίνητρο του δράστη - Στο σπίτι του βρέθηκε αυτοσχέδια βόμβα

Οι αυστριακές αρχές αναζητούν σήμερα απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν έναν 21χρονο ένοπλο να σκοτώσει 10 ανθρώπους στη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε στο σχολείο όπου είχε φοιτήσει στην πόλη Γκρατς και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει, σε μια από τις χειρότερες βίαιες επιθέσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Σήμερα η αστυνομία, που αναζητεί ενδείξεις για τους λόγους που ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο προτού αυτοκτονήσει μέσα στις σχολικές τουαλέτες, ανακοίνωσε ότι στο σπίτι του βρέθηκε αυτοσχέδια βόμβα, αλλά δεν ήταν λειτουργική.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο δράστης ο οποίος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και πιστόλι, έδρασε μόνος του.

Κάποια αυστριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο νεαρός άνδρας, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, φαίνεται ότι ένιωθε ότι ήταν θύμα σχολικού εκφοβισμού, παρότι η αστυνομία δεν το έχει ακόμη επιβεβαιώσει.

Οι αυστριακές αρχές είπαν ότι ο ύποπτος δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη φοίτησή του στο συγκεκριμένο σχολείο.

Ο δράστης και αυτόχειρας άφησε σημείωμα στο οποίο ωστόσο δεν αποκάλυψε το κίνητρο της επίθεσης, είπε η αστυνομία.

Ο Φραντς Ρουφ, ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφαλείας, είπε ότι οι έρευνες για το κίνητρο του δράστη διεξάγονται με ταχείς ρυθμούς.

"Δεν θέλουμε να εικάζουμε σε αυτό το στάδιο", δήλωσε ο ίδιος χθες, Τρίτη, το βράδυ στο εθνικό δίκτυο ORF.

Από τη στιγμή που η αστυνομία δέχτηκε την πρώτη κλήση για πυροβολισμούς σε σχολείο μέχρι που εκκενώθηκε ο χώρος πέρασαν περίπου 17 λεπτά, πρόσθεσε ο Ρουφ.

Λεπτομέρειες για την επίθεση αποκαλύπτονταν με αργούς ρυθμούς.

Η αυστριακή αστυνομία είπε ότι θύματα βρέθηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του σχολείου σε διάφορους ορόφους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι, κάποιοι σοβαρά.

Η Αυστρία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και η επίθεση προκάλεσε ένα σπάνιο κύμα αλληλεγγύης ανάμεσα στα βαθιά πολωμένα πολιτικά κόμματα.

Οι γονείς μαθητών και οι γείτονες του σχολείου αγωνίζονται σήμερα να κατανοήσουν αυτό που έγινε.

Είναι δύσκολο να το χωνέψεις, λέει ο καθηγητής Θρησκευτικών στο σχολείο, ο Πολ Νίτσε, ο οποίος είχε βγει από την τάξη προτού εισέλθει ο ένοπλος και τον είδε να προσπαθεί να πυροβολήσει την κλειδαριά πόρτας σε άλλη τάξη.

"Αυτό που έγινε δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ, αυτό σκεφτόμουν καθώς κατέβαινα τρέχοντας της σκάλες. Σκεφτόμουν: 'Δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα' ", δήλωσε στο ORF.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην κεντρική πλατεία του Γκρατς, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας, στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης. Αλλοι άφησαν λουλούδια και κεριά έξω από το κτίριο, ενώ δεκάδες ήταν εκείνοι που έσπευσαν να δώσουν αίμα για τους τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

