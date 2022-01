To αυστριακό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το βράδυ της Πέμπτης τη γενική υποχρέωση εμβολιασμού των ενηλίκων, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου. Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν φθάνουν έως και τα 3.600 ευρώ.

Η πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης για εμβολιασμό όλων των πολιτών άνω των 18 ετών, με την εξαίρεση των εγκύων, όσων για ιατρικούς λόγους δεν πρέπει να εμβολιαστούν, και όσων έχουν αναρρώσει από Covid-19 το τελευταίο εξάμηνο, εγκρίθηκε με 137 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 13 αποχές.

Στις 3 Φεβρουαρίου αναμένεται η έγκρισή του και από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της χώρας. Εκτός από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, υπέρ της γενικής υποχρέωσης εμβολιασμού ψήφισαν πολλοί βουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών (SPÖ) και των Φιλελεύθερων NEOS.

Σε πρώτη φάση, οι αρχές θα ενημερώσουν τους πολίτες με επιστολή και από τα μέσα Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της εφαρμογής του μέτρου. Όποιος δεν μπορεί να αποδείξει ότι εμβολιάστηκε, θα πρέπει να το αποδείξει αργότερα εγγράφως ή να πληρώσει πρόστιμο 600 ευρώ. Εάν το μέτρο δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι αρμόδιες αρχές θα κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού στους πολίτες και όσοι δεν προσέλθουν θα τιμωρούνται με πρόστιμο, το οποίο θα φθάνει τα 3.600 ευρώ. Πρόστιμο στο ίδιο άτομο θα μπορεί να επιβληθεί έως και τέσσερις φορές ετησίως, ενώ το περιεχόμενο της γενικής υποχρέωσης θα μπορεί να αναθεωρηθεί μελλοντικά, αν το απαιτούν οι επιδημιολογικές συνθήκες.

Αυτή τη στιγμή στην Αυστρία πλήρως εμβολιασμένο είναι το 71,6% του πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο υπουργός Υγείας Βόλφγκανγκ Μουκστάιν τόνισε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και χρειαζόμαστε υψηλό ποσοστό εμβολιασμού προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Αναφερόμενος μάλιστα στις ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τα εμβόλια, κάλεσε τους πολίτες «να αμφισβητήσουν τους μύθους γύρω από τον εμβολιασμό». «Τρομοκρατημένος», «έκπληκτος», «σοκαρισμένος» και «συγκλονισμένος» δήλωσε από την άλλη πλευρά ο αρχηγός της ακροδεξιάς FPÖ Χέρμπερτ Κικλ και έκανε λόγο για «υγειονομικό κομμουνισμό», προκαλώντας αντιδράσεις από βουλευτές των Πρασίνων. Οι βουλευτές του συγκυβερνώντος κόμματος των Πρασίνων υπερψήφισαν την υποχρεωτικότητα, εκτός από την Εύα Ερνστ-Τίζτζιτς, η οποία απείχε επειδή, όπως δήλωσε, δεν ήθελε να ψηφίσει την πρόταση. «Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, τον οποίο κανείς μας δεν επιθυμούσε, κατέστη δυστυχώς αναγκαίος», δήλωσε η αρχηγός του SPÖ Πάμελα Ρέντι-Βάγκνερ.

Νωρίτερα η αυστριακή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πακέτο κινήτρων για τον εμβολιασμό, με τη διοργάνωση λοταρίας και κάθε νικηφόρο λαχνό, ο οποίος αντιστοιχεί σε έναν εμβολιασμό, να κερδίζει δωροεπιταγή 500 ευρώ.

Ενόσω συζητούνταν στη Βουλή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στη Βιέννη σημειώνονταν συγκρούσεις αντιεμβολιαστών με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Anti COVID-vaxxers scuffle with police in Vienna during rally against vaccination mandate#Vienna #COVID19 #coronavirus #Austria pic.twitter.com/RcHL8dlfw4