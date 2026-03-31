Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, δήλωσε ότι η χώρα του θα παραμείνει εκτός του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, εκτός εάν δεχθεί επίθεση και δεν υπάρχουν διπλωματικές λύσεις.

«Εκτός εάν η Συρία στοχοποιηθεί από οποιοδήποτε μέρος, θα παραμείνει εκτός οποιασδήποτε σύγκρουσης», δήλωσε χαρακτηριστικά σε εκδήλωση που διοργάνωσε το think tank "Chatham House" στο Λονδίνο.

«Δεν θέλουμε η Συρία να γίνει πεδίο πολέμου. Αλλά δυστυχώς, σήμερα τα πράγματα δεν καθοδηγούνται από συνετά μυαλά. Η κατάσταση είναι ασταθής και απρόβλεπτη», είπε ο πρόεδρος.

«Θέλουμε να έχει ιδανικές σχέσεις με ολόκληρη την περιοχή, με τον Λίβανο, το Ιράκ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, καθώς και με παγκόσμιες δυνάμεις όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Πιστεύω ότι η Συρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα δίκτυο στρατηγικών σχέσεων», είπε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Συρία θα παραμείνει ουδέτερη όσο συνεχίζεται η σύγκρουση.

Η Συρία έχει επιδιώξει να παραμείνει στο περιθώριο της περιφερειακής σύγκρουσης που έχει εμπλέξει γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ συγκρούεται με ισραηλινά χερσαία στρατεύματα, και του Ιράκ, όπου φιλοϊρανικές ομάδες έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με drones και ρουκέτες.

Η Συρία έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στα δυτικά σύνορά της με τον Λίβανο και στα ανατολικά σύνορά της με το Ιράκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας δήλωσε ότι η ανάπτυξη αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για «προστασία και έλεγχο των συνόρων εν μέσω της κλιμακούμενης περιφερειακής σύγκρουσης».

«Έχουμε χορτάσει από πόλεμο. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα. Δεν είμαστε έτοιμοι για μια ακόμη εμπειρία πολέμου», δήλωσε ο πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

