Αλ Σάρα: «Θέλουμε τη Συρία μακριά από τον πόλεμο»

Στη σκιά των ισραηλινών προειδοποιήσεων, ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα δήλωσε τη Δευτέρα ότι εργάζεται για να κρατήσει τη χώρα του μακριά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης SANA.



Σε ομιλία του μετά την προσευχή του Ιντ αλ-Φιτρ στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, ο Σάρα δήλωσε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Συρία ήταν πάντα μια αρένα συγκρούσεων και συρράξεων τα τελευταία 15 χρόνια, και πριν από αυτό, αλλά σήμερα βρίσκεται σε αρμονία με όλες τις γειτονικές χώρες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».



«Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα σημαντικό και σπάνιο γεγονός στην ιστορία που δεν έχουμε δει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπολογίζουμε προσεκτικά τα βήματά μας και εργαζόμαστε για να κρατήσουμε τη Συρία μακριά από οποιαδήποτε σύγκρουση, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την πορεία της προς την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε ο Σύρος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

