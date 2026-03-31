ΥΠΕΞ: Ανησυχία για τη βία στη Συρία – Προτεραιότητα η οριοθέτηση με Λιβύη, «ανυπόστατο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Ιδιαίτερη ανησυχία για τα πρόσφατα περιστατικά βίας στη Συρία και ειδικότερα κατά χριστιανικών πληθυσμών και συγκεκριμένα στην ελληνορθόδοξη πόλη Σουκαϊλαμπίγια, στην κεντρική χώρα, εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, στέκεται στο πλευρό της Συρίας, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ωστόσο «δεν παραβλέπει τα περιστατικά βίας», ενώ αναμένει σαφείς διαβεβαιώσεις από τη συριακή κυβέρνηση για την ασφάλεια όλων των πληθυσμών.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Στηρίζουμε την ανάγκη για μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση και για την προστασία όλων των Σύρων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, χωρίς διακρίσεις λόγω θρησκευτικής ή εθνοτικής καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανάκαμψη. Ο πλούτος της Συρίας έγκειται στην πολυμορφία και τον πλουραλισμό της κοινωνίας της και οι Χριστιανοί αποτελούν ιστορικό και αναπόσπαστο μέρος της πολυπολιτισμικής συριακής κοινωνίας».

Ως προς τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημείωσε ότι οι όποιες δυνατότητες δεν δύναται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, δεδομένου η επιχείρηση θα λάβει χώρα εν μέσω πολέμου. «Η Ελληνική Πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Υπογραμμίζουμε εκ νέου ότι το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων των Ιεροσολύμων, περιλαμβανομένου του status quo του Ναού της Αναστάσεων θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό από όλους και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της και την ακλόνητη στήριξή της προς τις Χριστιανικές Εκκλησίες στα Ιεροσόλυμα», υπογράμμισε.

Προτεραιότητα η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη

Σε ό,τι αφορά στις ελληνολιβυκές σχέσεις, το ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα για την Αθήνα αποτελεί η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη.

Το ζήτημα τέθηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη το περασμένο Σάββατο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του skai.gr, το ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι το λεγόμενο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι «παράνομο και ανυπόστατο», καθώς επισημάνθηκε ότι Αθήνα και Βεγγάζη συμφώνησαν στην ετοιμότητα για έναρξη συζητήσεων, με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Μάλιστα, κατόπιν ενημέρωσης από την κ. Ζωχιού, το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών που ήταν προγραμματισμένο για αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου για την Τρίπολη με σκοπό τη συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών με τη λιβυκή πλευρά, αναβάλλεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συνολικά 10 ελληνικά πλοία και 85 ναυτικοί στο Στενό του Ορμούζ

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, παραμένουν στην περιοχή 10 ελληνικά πλοία με συνολικά 85 Έλληνες ναυτικούς.

Παράλληλα, η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση για συμμετοχή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως επισημάνθηκε, η χώρα συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει σαφώς αμυντικό χαρακτήρα και καθορισμένο γεωγραφικό πεδίο, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση επέκτασης της ελληνικής συμμετοχής.

Υπογραμμίστηκε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα θα στηρίξει οποιοδήποτε αίτημα της Κύπρος για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ανανεώθηκε το πρόγραμμα βίζα-εξπρές για Τούρκους πολίτες

Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανανέωση για ένα επιπλέον έτος, από 1η Απριλίου 2026, του προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διαμονής σε νησιά του Αιγαίου για Τούρκους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Το πρόγραμμα αφορά σε 12 νησιά: Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος, Πάτμο και Σαμοθράκη.

Η διάρκεια της θεώρησης θα είναι 7 ημέρες και θα χορηγείται στα σημεία εισόδου στα λιμάνια των νησιών.

Πηγή: skai.gr

