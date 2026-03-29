Καταδρομική επιχείρηση του Ισραήλ στα σύνορα Συρίας - Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε, «για πρώτη φορά», διασυνοριακή χερσαία επιχείρηση από τη συριακή πλευρά του όρους Ερμών.

Συγκεκριμένα, στρατιώτες της μονάδας αλπινιστών του Ισραήλ, υπό τη διοίκηση της 810ής Ταξιαρχίας, ολοκλήρωσαν στοχευμένη καταδρομική επιχείρηση, με στόχο την αποτροπή προσπαθειών τρομοκρατικών οργανώσεων να εδραιώσουν την παρουσία τους εκεί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι στρατιώτες διέχθησαν πεζή ορεινό έδαφος προς την περιοχή του όρους Ντοβ, πραγματοποιώντας «ανάβαση μέσα από το χιόνι από το όρος Ερμών (συριακή πλευρά) προς την περιοχή του όρους Ντοβ (Χαρ Ντοβ) στον νότιο Λίβανο»., προκειμένου να ερευνήσουν την περιοχή, να συλλέξουν πληροφορίες και να εντοπίσουν εχθρικές τρομοκρατικές υποδομές.

Οι δυνάμεις της 210ής Μεραρχίας συνεχίζουν να διατηρούν αμυντική διάταξη στην περιοχή, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των Ισραηλινών πολιτών, και ιδιαίτερα των κατοίκων του βορρά.

Το όρος Ντοβ -γνωστό και ως Φάρμες Σεμπάα- είναι μια αμφισβητούμενη περιοχή κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή και διεκδικείται από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ έχει κατηγορήσει και στο παρελθόν το Ισραήλ ότι εξαπολύει επιθέσεις από συριακό έδαφος προς τον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

