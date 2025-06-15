Axios: Το Ισραήλ ζήτησε από τον Τραμπ να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν 

Έκκληση στην κυβέρνηση να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, με σκοπό την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε το Ισραήλ τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το Ισραήλ δεν διαθέτει τις βόμβες διείσδυσης σκλήρων καταφυγίων (bunker busters), ούτε τα μεγάλα βομβαρδιστικά αεροσκάφη που απαιτούνται για να καταστραφεί η υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Φορντό, η οποία είναι χτισμένη μέσα σε βουνό.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και τα δύο, και μάλιστα σε απόσταση πτήσης από το Ιράν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Τραμπ κρατά αποστάσεις από τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ και προειδοποιεί ότι τυχόν ιρανική απάντηση κατά αμερικανικών στόχων θα ήταν μεγάλο λάθος από την πλευρά της Τεχεράνης.

Μια άμεση επίθεση στο Ιράν, ακόμη κι αν η αμερικανική εμπλοκή περιοριστεί στην καταστροφή ενός μόνο στόχου, θα σηματοδοτούσε την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Από την άλλη, εάν η Φορντό παραμείνει λειτουργική μετά το πέρας της επιχείρησης, τότε το Ισραήλ δεν θα έχει επιτύχει τον στόχο του να εξαλείψει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, ενώ ισχυρίστηκε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε σε πρόσφατη συνομιλία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα το έκανε, αν κρινόταν απαραίτητο.

Η πληροφορία διαψεύστηκε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει ζητήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο, αλλά τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προς το παρόν δεν εξετάζει τέτοιο ενδεχόμενο.

Ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios το Σάββατο: «Ό,τι συμβαίνει σήμερα, δεν μπορεί να αποτραπεί».

«Ωστόσο, έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε μια επιτυχημένη ειρηνική λύση στη σύγκρουση, εφόσον το Ιράν είναι πρόθυμο. Ο πιο γρήγορος δρόμος προς την ειρήνη για το Ιράν είναι να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν θέσει το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΗΠΑ στην καταστροφή της Φορντό στις συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους τους από την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το αίτημα και υπογράμμισε ότι το Ισραήλ ελπίζει πως ο Τραμπ θα συμφωνήσει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.