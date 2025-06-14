Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ουάσινγκτον θα εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξει την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό στο Ιράν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη, μετέδωσε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος του Μπαράκ Ραβίντ στο Channel 12.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται ο Ραβίντ, ο Τραμπ διατύπωσε αυτή τη θέση σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως σημειώνεται, η υπόγεια εγκατάσταση του Φορντό είναι πιθανό να μην μπορεί να πληγεί από τις ισραηλινές δυνάμεις χωρίς αμερικανική βοήθεια.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε επισήμως ότι εξετάζει επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη ώρα» για ένα τέτοιο πλήγμα.

Το ζήτημα αναμένεται να είναι κρίσιμο τις επόμενες ημέρες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρησή του κατά ιρανικών στρατιωτικών και πυρηνικών στόχων. Αν το Φορντό διασωθεί από τα ισραηλινά χτυπήματα, εκτιμάται ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να μεταφέρει εκεί το υπόλοιπο πυρηνικό της πρόγραμμα, επιταχύνοντας την πορεία της προς την απόκτηση πυρηνικής βόμβας, τονίζει ο Ραβίντ.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ISNA, το Φορντό υπέστη περιορισμένες ζημιές από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

