Εάν το Ιράν επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με οποιονδήποτε τρόπο, θα αντιμετωπίσει την ισχύ του αμερικανικού στρατού «σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του νωρίς την Κυριακή.

Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία σχέση με μια επίθεση στο Ιράν από τη μια μέρα στην άλλη και ότι «μπορούμε εύκολα να πετύχουμε μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και να τερματίσουμε αυτήν την αιματηρή σύγκρουση!!!».

Προειδοποίησε όμως ότι «αν δεχτούμε επίθεση με οποιονδήποτε τρόπο από το Ιράν, η πλήρης δύναμη και ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ θα επιτεθεί εναντίον σας με ένταση που δεν έχουμε ξαναδεί».



Πηγή: skai.gr

