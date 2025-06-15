Επίθεση ενόπλων που εξαπολύθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στην κοινότητα Γελεουάτα, στην κεντρική Νιγηρία, όπου η βία δεν σταματά να κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας διενέξεων ανάμεσα σε κυρίως μουσουλμάνους κτηνοτρόφους και κυρίως χριστιανούς αγρότες, για τον έλεγχο των γαιών και των υδάτινων πόρων.

«Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, πολύς κόσμος σκοτώθηκε, πιθανόν πάνω από εκατό άνθρωποι, και πολυάριθμα σπίτια πυρπολήθηκαν», είπε κάτοικος της κοινότητας αυτής στην πολιτεία Μπένου, ο Αμίνε Λιάφα Χιρ. Άλλοι κάτοικοι έδωσαν παρόμοιο απολογισμό.

Η πολιτεία Μπένου, όπως και η γειτονική πολιτεία Πλατό, έχουν μετατραπεί σε θέατρο αέναων συγκρούσεων ανάμεσα σε κυρίως μουσουλμάνους κτηνοτρόφους της φυλής Πελ (ή Φουλάνι) και κυρίως χριστιανούς αγρότες.

«Ένοπλοι που φέρονται να ήταν κτηνοτρόφοι επιτέθηκαν και σκότωσαν τουλάχιστον 100 κατοίκους στη Γελεουάτα νωρίς το πρωί του Σαββάτου», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντέρμεν Πίτερ Τέρφα, νεαρός αξιωματούχος της κοινότητας. «Πυρπόλησαν επίσης πολλά σπίτια», πρόσθεσε.

Άλλος κάτοικος, ο Κρίστιαν Μσουέγκα, είπε πως μπόρεσε να ξεφύγει όταν έγινε η επίθεση, αλλά η αδελφή του και ο κουνιάδος του «κάηκαν ζωντανοί» και «άλλοι περίπου 100 άνθρωποι είναι νεκροί».

Για πάνω από εκατό νεκρούς έκανε λόγο επίσης το παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νιγηρία μέσω X.

Σύμφωνα πάντως με εκπρόσωπο του κυβερνήτη της Μπένου, τον Τέρσου Κούλα, «έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 45 ανθρώπων». Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως διαπράχθηκε επίθεση, αλλά δεν έχει δημοσιοποιήσει κανέναν απολογισμό των θυμάτων ως τώρα.

Οι διενέξεις για τη γη και το νερό ανάμεσα σε κοινότητες αγροτών και νομάδων κτηνοτρόφων στην περιοχή παίρνουν συχνά θρησκευτική ή εθνική διάσταση.

Η μονοπώληση γαιών, πολιτικές και οικονομικές εντάσεις ανάμεσα σε αγρότες και αυτούς που θεωρούν «ξένους» κτηνοτρόφους, καθώς και κηρύγματα μουσουλμάνων αλλά και χριστιανών ιερωμένων που δυναμώνουν τη φωτιά, έχουν επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στον κεντρικό τομέα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής τα τελευταία χρόνια. Οι εκτάσεις που είναι διαθέσιμες για καλλιέργειες ή εκτροφή κοπαδιών εξάλλου μειώνονται ολοένα περισσότερο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της επέκτασης κοινοτήτων.

Πριν από δύο εβδομάδες, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ενόπλους στην ίδια πολιτεία, την Μπένου. Σειρά σφαγών που παραμένουν ακόμη ανεξιχνίαστες άφησε πίσω πάνω από 150 νεκρούς στις πολιτείες Πλατό και Μπένου τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, μόνο τα δυο τελευταία χρόνια έχουν σκοτωθεί 6.896 άνθρωποι σε επιθέσεις στην Μπένου και άλλοι 2.600 στην Πλατό.

Μαρτυρίες που συγκέντρωσε η ΜΚΟ στο πλαίσιο της έρευνάς της έκαναν λόγο για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, μαζικούς εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς, κυρίως γυναικών και παιδιών, και συστηματικές καταστροφές βασικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, κέντρων υγείας και πηγαδιών.

Πηγή: skai.gr

