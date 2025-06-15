Χούθι: Σε συντονισμό με το Ιράν η πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν την Κυριακή ότι στόχευσαν την Τζάφα στο κεντρικό Ισραήλ με δύο βαλλιστικούς πυραύλους τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν.

Η ομάδα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αναχαιτιστεί, στο πλαίσιο της υποστήριξής τους προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς εκεί.

Αξιωματούχοι των IDF δήλωσαν στους Times of Israel ότι ο στρατός δεν έχει λάβει γνώση για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Υεμένη τις τελευταίες 24 ώρες.

Πηγή: skai.gr

