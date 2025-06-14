Το Ισραήλ έχει καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πλήττοντας τόσο πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας όσο και κορυφαίους επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός.

Όπως ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στην Ισφαχάν και τη Νατάνζ υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τις ισραηλινές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν περισσότερες από μερικές εβδομάδες για να αποκαταστήσει η Τεχεράνη τις ζημιές.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε μια συντονισμένη επιχείρηση του στρατού σκοτώθηκαν εννέα κορυφαίοι Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες, που διαδραμάτιζαν καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι οι εννέα Ιρανοί επιστήμονες σκοτώθηκαν κατά τις πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ νωρίς την Παρασκευή χάρη στην καταλυτική συμβολή των υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι εννέα Ιρανοί επιστήμονες είναι οι: Fereydoon Abbasi, ειδικός στην πυρηνική μηχανική· Mohammad Mehdi Tehranchi, ειδικός στη φυσική· Akbar Motalebi Zadeh, ειδικός στη χημική μηχανική· Saeed Barji, ειδικός στη μηχανική υλικών· Amir Hassan Fakhahi, ειδικός στη φυσική· Abd al-Hamid Minoushehr, ειδικός στη φυσική των αντιδραστήρων· Mansour Asgari, ειδικός στη φυσική· Ahmad Reza Zolfaghari Daryani, ειδικός στην πυρηνική μηχανική· και Ali Bakhouei Katirimi, ειδικός στη μηχανική.

«Όλοι οι επιστήμονες και οι ειδικοί που εξοντώθηκαν αποτελούσαν σημαντικές "πηγές γνώσης" για το ιρανικό πυρηνικό έργο και διέθεταν δεκαετίες σωρευτικής εμπειρίας στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», ανέφεραν οι IDF.

Πρόσθεσαν ότι πολλοί από αυτούς ήταν διάδοχοι του Mohsen Fakhrizadeh, του «πατέρα του ιρανικού πυρηνικού έργου», ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ το 2020.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι εννέα επιστήμονες σκοτώθηκαν σε ταυτόχρονες επιθέσεις στην Τεχεράνη νωρίς την Παρασκευή, στο ίδιο κύμα επιθέσεων που εξάλειψε δεκάδες στρατιωτικούς διοικητές του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Η εξάλειψη των επιστημόνων κατέστη δυνατή μετά από εις βάθος έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών που εντάθηκε τον τελευταίο χρόνο, στο πλαίσιο ενός απόρρητου και διαμερισματοποιημένου σχεδίου των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ», επεσήμανε ο στρατός.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι IDF ανέφεραν ότι δεκάδες ερευνητές πληροφοριών «συμμετείχαν σε μια μυστική αποστολή που είχε στόχο την παρακολούθηση βασικών πυρηνικών επιστημόνων στο Ιράν κατά τη διάρκεια αρκετών ετών».



Πηγή: skai.gr

