Τεχεράνη: Περιορισμένες οι ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό

«Δεν υπάρχουν ανησυχίες για μόλυνση», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν που επικαλείται το πρακτορείο ISNA  

Επίθεση στο Ιράν

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό υπέστησαν περιορισμένες ζημιές μετά τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA το Σάββατο, επικαλούμενο εκπρόσωπο του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας της χώρας.

«Έχουν προκληθεί περιορισμένες ζημιές σε ορισμένες περιοχές στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Φορντόου», δήλωσε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του κρατικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μπεχρούζ Καμαλβαντί. 

«Είχαμε ήδη μετακινήσει ένα σημαντικό μέρος του εξοπλισμού και των υλικών και δεν υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές και δεν υπάρχουν ανησυχίες για μόλυνση», πρόσθεσε.
 

