Μιανμάρ: Τουλάχιστον 1.700 οι νεκροί - Η χούντα βομβαρδίζει περιοχές με αμάχους

Τραγωδία χωρίς τέλος από τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ. Σχεδόν 72 ώρες μετά την καταστροφή, οι στρατιωτικοί ηγέτες της χώρας ανακοίνωσαν τουλάχιστον 1.700 νεκρού και εκατοντάδες αγνοούμενους.

Οι ελπίδες διάσωσης εξανεμίζονται τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο απελπισμένος αγώνας για την εύρεση επιζώντων πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες περίπου 40 βαθμών Κελσίου, και περιπλέκεται από την κλίμακα της καταστροφής στα οδικά δίκτυα και τις υποδομές και τους ισχυρούς μετασεισμούς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε έκκληση για οικονομική ενίσχυση ύψους 8 εκατ. δολαρίων για τη Μιανμάρ, ενώ ομάδες βοήθειας προειδοποίησαν για επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης μετά από τον σεισμό.





Τη στιγμή που η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαραίτητη, η χούντα της Μιανμάρ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον ομάδων ανταρτών που την πολεμούν εδώ και τέσσερα χρόνια. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν άμαχοι.



Ένοπλο κίνημα το οποίο προβάλλει αντίσταση στο στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ κατήγγειλε την Κυριακή πως οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να βομβαρδίζουν κοινότητες, παρότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με καταστροφή.

Chinese nurses protect newborn babies during Myanmar earthquake pic.twitter.com/3QdFhJU64X — Modern History 𝕏 (@modernhistory) March 30, 2025

Η Εθνική Ένωση των Κάρεν (KNU), από τις παλαιότερες οργανώσεις ανταρτών στη Μιανμάρ, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η χούντα «συνεχίζει τα αεροπορικά πλήγματα στοχοποιώντας περιοχές όπου ζουν άμαχοι, παρότι ο πληθυσμός υποφέρει τα πάνδεινα εξαιτίας του σεισμού».

Πρόσθεσε πως αντί ο στρατός να δώσει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις αρωγής, επιλέγει να «αναπτύσσει δυνάμεις για να επιτεθούν στον ίδιο του τον λαό».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Βίβιαν Μπαλακρίσναν, απηύθυνε έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός για να διευκολυνθεί η διανομή βοήθειας, έπειτα από συνεδρίαση που διεξήχθη μέσω βιντεοσύνδεσης με τους ομολόγους του της ASEAN αφιερωμένη στον σεισμό.

Ο κ. Μπαλακρίσναν «κάλεσε να κηρυχθεί κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό κατάπαυση του πυρός στη Μιανμάρ» ώστε «να διευκολυνθούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας» και να προωθηθεί «πιο μακροπρόθεσμα εθνική συμφιλίωση» για να επιστρέψει «η ειρήνη» και να υπάρξει «ανοικοδόμηση» της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε περιοχή υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του στρατιωτικού καθεστώτος. Όμως οι υλικές ζημιές ήταν εκτεταμένες — δεν γλίτωσαν οι περιοχές υπό τον έλεγχο διαφόρων οργανώσεων ανταρτών.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για να του ζητήσει σχόλιο δεν έδωσε συνέχεια.

Ο σεισμός έγινε αισθητός εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά σε γειτονικές χώρες όπως η Ταϊλάνδη, όπου ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 18.



Στη Μπανγκόκ συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης για 76 οικοδόμους που έχουν παγιδευτεί κάτω από ένα πολυώροφο που κατέρρευσε. Οι οικογένειές τους περιμένουν με αγωνία για ενημέρωση - μια συγγενής είπε στο BBC ότι θα περιμένει «όσο χρειαστεί».

Magnitude 7.7 earthquake in Myanmar,



pic.twitter.com/AQ7I7EFrSY — Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 28, 2025

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

