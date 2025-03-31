Πανικός επικράτησε τη νύχτα στο Μούρμανσκ, πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας, όταν ελεύθερος σκοπευτής οχυρώθηκε στην ταράτσα 14ώροφης πολυκατοικίας κι άρχισε να πυροβολεί.
Ο δράστης στόχευσε αστυνομικούς και πυροβόλησε τα παράθυρα διαμερισμάτων Σε μισή ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής μέτρησαν περισσότερους από 15 πυροβολισμούς.
Για πολλή ώρα οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον άγνωστο άνδρα, καθώς είχε περιφράξει την είσοδο της οροφής με συρματοπλέγματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ρωσικών ΜΜΕ, ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύλληψή του. Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Έως στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Πηγή: skai.gr
