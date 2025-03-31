Πανικός επικράτησε τη νύχτα στο Μούρμανσκ, πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας, όταν ελεύθερος σκοπευτής οχυρώθηκε στην ταράτσα 14ώροφης πολυκατοικίας κι άρχισε να πυροβολεί.



Ο δράστης στόχευσε αστυνομικούς και πυροβόλησε τα παράθυρα διαμερισμάτων Σε μισή ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής μέτρησαν περισσότερους από 15 πυροβολισμούς.

Πηγή: skai.gr

Για πολλή ώρα οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον άγνωστο άνδρα, καθώς είχε περιφράξει τηνΣύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ρωσικών ΜΜΕ, ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη σύλληψή του. Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Έως στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

