Μια εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα αποκάλυψε την πραγματική κλίμακα της χειμερινής καταιγίδας που σάρωσε τις προηγούμενες μέρες τη Νέα Υόρκη. Στα τέλη Ιανουαρίου, το «Μεγάλο Μήλο» βίωσε μια εβδομάδα εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, με τουλάχιστον 10 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Τώρα, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα το πώς έμοιαζε το παγωμένο τοπίο από το διάστημα. Στις 28 Ιανουαρίου, ο δορυφόρος Landsat 8 κατέγραψε μια εναέρια εικόνα της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, την ώρα που η μέγιστη θερμοκρασία έφτανε τους –5°C.

Η φωτογραφία δείχνει μεγάλα τμήματα του ποταμού Χάντσον, του East River και της δεξαμενής Jacqueline Kennedy Onassis να έχουν παγώσει.

«Μεγάλο μέρος του πάγου στην εικόνα πιθανότατα μεταφέρθηκε εκεί από πιο ανάντη σημεία του ποταμού, όπου τα παλιρροϊκά ρεύματα είναι ασθενέστερα και η αλατότητα χαμηλότερη», εξήγησε η NASA. «Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν στο νερό να παγώνει νωρίτερα και σε υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα ταχύτερα ρέοντα, υφάλμυρα νερά κοντά στις εκβολές του ποταμού, που φαίνονται εδώ. Η πλήρης κατάψυξη του Χάντσον γύρω από το Μανχάταν θεωρείται απίθανη, αν και έχει συμβεί στο παρελθόν, το 1888», σημειώνουν οι ειδικοί.

Ο δορυφόρος Landsat 8 εκτοξεύθηκε το 2013 και χρησιμοποιείται από τη NASA για τη λήψη εικόνων υψηλής ποιότητας της Γης από το διάστημα.

Γύρω στο μεσημέρι της 28ης Ιανουαρίου, ο δορυφόρος πέρασε απευθείας πάνω από τη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή εικόνα της παγωμένης πόλης. Στη φωτογραφία ψευδοχρωματικής απεικόνισης, ο πάγος εμφανίζεται με ανοιχτό μπλε χρώμα, ενώ η βλάστηση αποδίδεται με κόκκινο.

Με μεγάλα τμήματα του ποταμού Χάντσον παγωμένα, η υπηρεσία NYC Ferry αναγκάστηκε να αναστείλει τα δρομολόγιά της για αρκετές ημέρες. Ωστόσο, η NASA επισημαίνει ότι οι παγωμένοι ποταμοί μπορούν να έχουν και άλλες σοβαρές επιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και αλλαγές στις υδρολογικές διεργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και τους υδρόβιους βιότοπους.

«Επιστήμονες, κυβερνητικές υπηρεσίες και ομάδες έκτακτης ανάγκης στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, όπως το ραντάρ συνθετικού ανοίγματος και η υπερφασματική απεικόνιση, για την παρακολούθηση του πάγου στους ποταμούς», εξήγησε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

«Η βελτιωμένη παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των υδατικών πόρων και στον περιορισμό των επιπτώσεων του πάγου στις υποδομές και τα οικοσυστήματα». Πέρα από τον πάγο στους ποταμούς, η δορυφορική εικόνα αποκαλύπτει και άλλα σημάδια του χειμερινού ψύχους. Ένα φρέσκο στρώμα χιονιού καλύπτει το τοπίο, ενώ η χαμηλή γωνία του ήλιου στα μέσα του χειμώνα προκάλεσε τα ψηλά κτίρια στο Midtown και στο Lower Manhattan να ρίχνουν μακριές σκιές.

«Σε έναν γειτονικό δήμο, στις 2 Φεβρουαρίου, παρατηρήθηκε μια πιο σύντομη σκιά, αυτή που έριξε η διάσημη “μετεωρολόγος” μαρμότα, γνωστή ως Staten Island Chuck», πρόσθεσε η NASA.

«Η λαϊκή παράδοση θέλει αυτή η εμφάνιση να σηματοδοτεί άλλες έξι εβδομάδες χειμώνα». Σε σύγκριση με δεδομένα από τα Εθνικά Κέντρα Περιβαλλοντικών Πληροφοριών της NOAA, το τρωκτικό της Νέας Υόρκης κρίθηκε το πιο ακριβές από τους ομοίους του “προγνώστες καιρού”.

