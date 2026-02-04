Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ακτιβιστές της οργάνωσης Republic τοποθέτησαν κίτρινη ταινία με την ένδειξη «σκηνή εγκλήματος» στα κάγκελα του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, ζητώντας την κατάργηση της μοναρχίας

Οι διαδηλωτές απαίτησαν την πλήρη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις διασυνδέσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και τις καταγγελίες για επισκέψεις θυμάτων trafficking στον Πρίγκιπα Άντριου

Η οργάνωση Republic κατηγορεί το Παλάτι ότι διατηρεί «σιγή ιχθύος» και αρνείται να αποκαλύψει στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις εισαγγελικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως αυτή η μυστικοπάθεια δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ακτιβιστές της οργάνωσης Republic, η οποία ζητάει την κατάργηση της μοναρχίας, τοποθέτησαν σήμερα το απόγευμα κίτρινη ταινία με την ένδειξη «σκηνή εγκλήματος, μην εισέρχεστε» στα κάγκελα του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Κρατώντας πανό που ρωτούσε «Κάρολε, τι κρύβεις;», οι διαδηλωτές απαίτησαν την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τις διασυνδέσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και τις καταγγελίες για επισκέψεις θυμάτων trafficking στον Πρίγκιπα Άντριου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Republic επισημαίνει ότι το παλάτι διατηρεί μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος, αρνούμενο να αποκαλύψει στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις εισαγγελικές αρχές και προσθέτει πως η μυστικοπάθεια αυτή δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή, δεδομένης της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γκράχαμ Σμιθ, δήλωσε:

«Δεν είναι λογικό να πιστεύουμε ότι ο Κάρολος, ο Ουίλιαμ και οι ανώτεροι σύμβουλοι δεν γνώριζαν τη συμπεριφορά του Άντριου. Θα είχαν ενημερωθεί, έστω και μόνο για να ξέρουν από τι έπρεπε να προστατευτούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι μέλη ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων, επιχειρηματίες και πολιτικοί παγκοσμίως έχουν εμπλακεί στο δίκτυο του Έπσταϊν, καθιστά «εξαιρετικά απίθανο» να μην υπάρχουν και άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που είχαν συναντήσεις μαζί του.

«Το αν αυτό υποδηλώνει εγκληματική δραστηριότητα ή όχι είναι άσχετο. Χρειαζόμαστε πλήρη αποκάλυψη των δεσμών του Επστάιν με μέλη της βασιλικής οικογένειας», πρόσθεσε ο Σμιθ, καταγγέλλοντας ότι η μυστικοπάθεια είναι η «προεπιλεγμένη θέση» των Ουίνδσορ, οι οποίοι θεωρούν πως το κοινό δεν έχει δικαίωμα να γνωρίζει τις δραστηριότητές τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.