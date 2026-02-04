Ισόβια στον άνδρα που σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τραμπ στο γήπεδο γκολφ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 59χρονος Ρουθ είχε κριθεί ένοχος από σώμα ενόρκων τον περασμένο Σεπτέμβριο για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα δολοφονίας

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Ράιαν Ρουθ, ο άνδρας που είχε εντοπιστεί να κρύβεται πίσω από θάμνους σε γηπέδου του γκολφ στη Φλόριντα με ημιαυτόματο όπλο, σχεδιάζοντας να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 που τον επανέφεραν στην εξουσία.

Ο 59χρονος Ρουθ είχε κριθεί ένοχος από σώμα ενόρκων τον περασμένο Σεπτέμβριο για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα δολοφονίας, έχοντας αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του στη διάρκεια της δίκης. Την ποινή επέβαλε η ομοσπονδιακή δικαστής Aileen Cannon στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την επιβολή ισόβιας κάθειρξης, υποστηρίζοντας ότι ο Ρουθ είχε καταστρώσει το σχέδιό του πριν μήνες και ήταν διατεθειμένος να σκοτώσει οποιονδήποτε στεκόταν εμπόδιο και δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Αντίθετα, ο ίδιος είχε ζητήσει ποινή 27 ετών.

Στις καταθέσεις του, ο Ρουθ αρνήθηκε ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ και δήλωσε πρόθυμος να υποβληθεί σε ψυχολογική θεραπεία για διαταραχή προσωπικότητας εντός της φυλακής. Υποστήριξε επίσης ότι οι ένορκοι παραπλανήθηκαν, καθώς, όπως είπε, δεν ήταν σε θέση να οργανώσει επαρκή νομική υπεράσπιση.

Πέραν της απόπειρας δολοφονίας, καταδικάστηκε ακόμη για τρεις περιπτώσεις παράνομης κατοχής όπλων και για παρεμπόδιση ομοσπονδιακού αξιωματούχου κατά τη σύλληψή του.

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 κρυμμένο σε θάμνους, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το σημείο όπου ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club. Ο Ρουθ διέφυγε προσωρινά, αφήνοντας πίσω το όπλο του, ωστόσο συνελήφθη αργότερα.



