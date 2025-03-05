«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για μια άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό στις 17-18 Μαρτίου στη Γενεύη», ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η Αναπλ. Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ κ. Ρόζμαρι Ντι Κάρλο ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού της στην Κύπρο ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Σκοπός της συνάντησης είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για την πορεία του Κυπριακού ζητήματος», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

