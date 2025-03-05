Ο ηγέτης της Λευκορωσίας επαινεί τον Τραμπ για τον χειρισμό της κρίσης στην Ουκρανία

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας και σύμμαχος της Ρωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα και το Μινσκ επωφελούνται από τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη ρήξη μεταξύ Ουάσιγκτον και ΕΕ.

Σε μια συνέντευξη με τον Mario Nawfal, προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης στο X του Ίλον Μασκ, ο Λουκασένκο μίλησε με ενθουσιασμό για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την προσέγγισή του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μόνο εξαιτίας αυτής της κυβέρνησης το θέμα του τερματισμού του πολέμου έχει γίνει τόσο επείγον», είπε στον Nawfal ο Λουκασένκο. «Μας ωφελεί που (ο Τραμπ) έδειξε τη θέση του στον Ζελένσκι, πρέπει να την ξέρει».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε τον Λουκασένκο πιο κοντά από ποτέ στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η εισβολή του οποίου ξεκίνησε εν μέρει από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Πούτιν έχει επίσης αναπτύξει έκτοτε ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία.

Ο Λευκορώσος ηγέτης είπε ότι ο Τραμπ δεν είχε άλλο στόχο από τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «λαμπρή» εξωτερική πολιτική.

«Είμαι έτοιμος να σταθώ δίπλα του και να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο για τον τερματισμό του πολέμου και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων», είπε ο Λουκασένκο.

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει πολλά κύματα κυρώσεων στο Μινσκ ως απάντηση στην καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και τη συμμετοχή της χώρας στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Η πρόσφατη ρήξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ είναι προς το συμφέρον του Μινσκ, είπε ο Λουκασένκο.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ωφέλιμο για μένα, είναι χρήσιμο για εμάς οι ΗΠΑ και η ΕΕ να έχουν διαφωνίες», είπε ο Λουκασένκο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.