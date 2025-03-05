Τραμπ στο Κογκρέσο: «Ρωσία και Ουκρανία είναι έτοιμες για ειρήνη» - «Τώρα είναι η σειρά μας να βάλουμε δασμούς»

Τον απολογισμό μιας σαρωτικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια μιας ιλιγγιώδους θητείας έξι εβδομάδων παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη ομιλία του στο Κογκρέσο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, η οποία έλαβε χώρα την ίδια ημέρα που τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί που υπέβαλε στους τρεις μεγάλους εμπορικούς εταίρους, Κίνα, Μεξικό και Καναδά.

Συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θητείας του, αυτή ήταν η πέμπτη ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο και ήταν μια ευκαιρία για τον Τραμπ να περιγράψει τους στόχους της κυβέρνησής του και να παρουσιάσει το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα πιο πιεστικά ζητήματα του έθνους.

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο»

Με τη φράση «Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο» ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την πρώτη του μεγάλη ομιλία στην ολομέλεια του Κογκρέσου.

Οι ΗΠΑ κάνουν «δυναμική επιστροφή που ο κόσμος δεν γνώρισε ποτέ και ίσως δεν ξαναγνωρίσει ποτέ», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος, εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ανακτήθηκε «το πνεύμα» η «υπερηφάνεια» και η «αυτοπεποίθηση» της Αμερικής.

«Καταφέραμε περισσότερα μέσα σε 43 ημέρες από ό,τι οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια κι ακόμα δεν είμαστε παρά μόνο στην αρχή», καυχήθηκε ο 78χρονος αρχηγός του αμερικανικού κράτους επευφημούμενος ηχηρά από τους Ρεπουμπλικάνους στην αίθουσα.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, ο Αλ Γκριν (Τέξας), αποβλήθηκε από τον προεδρεύοντα Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο. Ο μεγιστάνας συνέχισε κατόπιν απτόητος την ομιλία του.

«Είμαστε έτοιμοι για μια ειρήνη που θα διαρκέσει»

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι του έστειλε επιστολή λέγοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει πιο κοντά τη διαρκή ειρήνη».

Ο Τραμπ είπε ότι έλαβε τη «σημαντική επιστολή» από τον Ζελένσκι νωρίτερα σήμερα. Ανέφερε ότι η επιστολή έγραφε εν μέρει: «Η ομάδα μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να επιτύχουμε μια ειρήνη που θα διαρκέσει».

«Εκτιμούμε πραγματικά πόσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Όσον αφορά στη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή που σας βολεύει», είπε για την επιστολή.

Ο πρόεδρος είπε ότι εκτιμά την επιστολή, προσθέτοντας ότι «ταυτόχρονα, είχαμε σοβαρές συζητήσεις με τη Ρωσία και λάβαμε ισχυρά μηνύματα ότι είναι έτοιμη για ειρήνη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

«Τώρα είναι η σειρά μας να βάλουμε δασμούς»

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στους δασμούς, είπε ότι οι δασμοί θα «κάνουν την Αμερική ξανά πλούσια», θα προσθέσουν δικαιοσύνη στο εμπόριο της Αμερικής σε σχέση με τις ξένες χώρες και θα προωθήσουν την αμερικανική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα και της γεωργίας.

«Άλλες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει δασμούς εναντίον μας για δεκαετίες και τώρα είναι η σειρά μας να αρχίσουμε να τους χρησιμοποιούμε εναντίον αυτών των άλλων χωρών», είπε ο Τραμπ, αναφέροντας χώρες όπως η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Βραζιλία.

«Τολμηρή και βαθιά αλλαγή»

Επικαλούμενος την «εντολή του για τολμηρή και βαθιά αλλαγή» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ τάχθηκε ενάντια στους κανονισμούς και τις εγκρίσεις χρέους που επιβραδύνουν τη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος άλλαξε το μέγεθος και το εύρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από την ανάληψη των καθηκόντων του, δίνοντας τη δυνατότητα στον Ίλον Μασκ και στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας να μειώσουν τις δαπάνες.

Η DOGE έχει εξοικονομήσει περίπου 105 δισεκατομμύρια δολάρια για τους φορολογούμενους. Περίπου 2.300 συμβάσεις ακυρώθηκαν σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για μια συνολική διεκδικούμενη εξοικονόμηση περίπου 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, σχεδόν 3.500 επιχορηγήσεις που ακυρώθηκαν επέφεραν μια συνολική εξοικονόμηση περίπου 10,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εξοικονομήθηκαν επίσης περίπου 660 εκατομμύρια δολάρια σε εξοικονόμηση πόρων από ακυρωμένες κρατικές μισθώσεις.

«Ο αγωγός-γίγαντας»

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλες χώρες θέλουν να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν «γίγαντα» αγωγό φυσικού αερίου στην Αλάσκα, υποστηρίζοντας ότι θα επενδύσουν «τρισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία».

«Ο αγωγός θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο». «Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλα έθνη θέλουν να γίνουν εταίροι μας, με επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων το καθένα», συμπλήρωσε.

«Παίρνουμε πίσω τη διώρυγα του Παναμά»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να ανακτούν τη Διώρυγα του Παναμά μετά την προεκλογική υπόσχεσή του να επαναφέρει το κανάλι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του και από την ανάληψη των καθηκόντων του ότι σκοπεύει να «πάρει πίσω» το κανάλι από τον Παναμά, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο της κρίσιμης διεθνούς πλωτής οδού το 1999 βάσει συνθήκης που είχε διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες 20 χρόνια νωρίτερα. Και ανέφερε την Κινέζικη ιδιοκτησία ορισμένων από τις λιμενικές λειτουργίες ως ένδειξη ότι η Κίνα διοικεί τώρα το κανάλι.

«Δεν το δώσαμε στην Κίνα, το δώσαμε στον Παναμά και το παίρνουμε πίσω», είπε ο Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας στην ομιλία του.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά σας να καθορίσετε το μέλλον σας και, αν το επιλέξετε, σας καλωσορίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια, ακόμη και τη διεθνή ασφάλεια, και συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους για να προσπαθήσουμε να την αποκτήσουμε, αλλά τη χρειαζόμαστε πραγματικά για τη διεθνή παγκόσμια ασφάλεια και νομίζω ότι θα την πετύχουμε», είπε ο Τραμπ.

«Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα τα καταφέρουμε. Θα σας κρατήσουμε ασφαλείς. Θα σας κάνουμε πλούσιους», είπε ο Τραμπ. «Και μαζί, θα φέρουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που δεν είχατε ποτέ σκεφτεί ποτέ πριν».

