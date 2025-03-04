Στις 17 και 18 Μαρτίου θα λάβει χώρα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, όπως επιβεβαιώθηκε μετά την αποστολή επίσημης πρόσκλησης από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Πηγή: skai.gr

