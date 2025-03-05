ΛΔ Κονγκό: Σχεδόν 80.000 άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες

Σχεδόν ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι, που τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από τις εχθροπραξίες στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, βρήκαν καταφύγιο από την αρχή της χρονιάς σε γειτονικά κράτη, ανέφερε χθες Τρίτη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, κάπου 414.000 άλλοι ρίχτηκαν στους δρόμους σε δυο επαρχίες, στο Βόρειο Κίβου και στο Νότιο Κίβου, όπου το ένοπλο κίνημα M23 διέταξε τον κόσμο να φύγει από καταυλισμούς εκτοπισμένων, αφού απέσπασε τον έλεγχό τους από τις κυβερνητικές δυνάμεις μετά τις μάχες των τελευταίων μηνών.

Το Κίνημα της 23ης Μαρτίου, ή M23, που υποστηρίζεται από χιλιάδες μέλη του στρατού της Ρουάντας, ξαναπήρε τα όπλα το 2021 και από τον Ιανουάριο εξαπέλυσε επίθεση-αστραπή σ’ αυτές τις δυο επαρχίες, ρημαγμένες έπειτα από τρεις δεκαετίες πολέμων. Αρχικά κυρίευσε την Γκόμα, την πρωτεύουσα του Βόρειου Κίβου, στα τέλη Ιανουαρίου, κατόπιν την Μπουκάβου, την πρωτεύουσα του Νότιου Κίβου, στα μέσα Φεβρουαρίου.

Οι περισσότεροι πρόσφυγες κατέφυγαν στο γειτονικό Μπουρούντι, χώρα που ανέπτυξε μονάδες των ενόπλων δυνάμεών της στην ανατολική ΛΔ Κονγκό για να υποστηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις του στις μάχες με το M23.

Κάπου 61.000 πολίτες της ΛΔ Κονγκό κατέφυγαν στη χώρα αυτή από τις αρχές Ιανουαρίου, λογαριάζει η UNHCR.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η κατάσταση ασφαλείας και η ανθρωπιστική κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει» στις δυο επαρχίες.

«Οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών συνεχίζονται στο εσωτερικό των επαρχιών αυτών» και «βασικές υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ξαφνική αύξηση του πληθυσμού», τονίζει η Ύπατη Αρμοστεία.

Το τρέχον διάστημα «μόλις περίπου 17.000 άνθρωποι παραμένουν σε κέντρα φιλοξενίας εκτοπισμένων, σχολεία και εκκλησίες γύρω από την Γκόμα, ενώ 414.000 βρίσκονται σε κίνηση εδώ και τέσσερις εβδομάδες», προσθέτει.

Σύμφωνα με την UNHCR, στην ανατολική ΛΔ Κονγκό συνεχίζει να εκτυλίσσεται «μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο», με «τη σεξουαλική βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» να είναι «ενδημικά» φαινόμενα, όπως και «οι λεηλασίες και οι καταστροφές κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων».

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει πως μόνο «τις πρώτες δυο εβδομάδες του Φεβρουαρίου» καταγράφτηκαν «895 βιασμοί» —ή κατά μέσον όρο 60 την ημέρα— στην περιοχή.

