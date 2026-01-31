Αρχεία Έπσταϊν: Ο «Δούκας», ο Γκέιτς, οι Ρωσίδες και το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Τη σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με την ελίτ αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά τα νέα έγγραφα από τους φακέλους του χρηματιστή που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνεται και ένα email μεταξύ του Έπσταϊν και ενός προσώπου με το όνομα «The Duke» («Ο Δούκας») - που σύμφωνα με το BBC πιστεύεται ότι είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ - στα οποία συζητούν το ενδεχόμενο να δειπνήσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου υπάρχει «πολλή ιδιωτικότητα».

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν προσφέρεται να συστήσει στον «Δούκα» μια 26χρονη Ρωσίδα. Τα email είναι υπογεγραμμένα με «A», με υπογραφή που φαίνεται να γράφει «HRH Duke of York KG» (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, Δούκας της Υόρκης, Ιππότης του Τάγματος της Περικνημίδας), τίτλο που κατείχε ο Άντριου. Η ανταλλαγή των emails έγινε τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια αφότου ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος για προσέγγιση ανηλίκου με σεξουαλικό σκοπό.

Τα email δεν υποδεικνύουν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, σημειώνει το BBC.

Ορισμένα email από αυτά που δημοσιοποιήθηκαν χθες φαίνεται να είναι μεταξύ του Έπσταϊν και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου. Ένα email με ημερομηνία 4 Απριλίου 2009 είναι υπογεγραμμένο: «Με αγάπη, Σάρα, Η κοκκινομάλλα.!!».

Αναφέρει ότι θα βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς και θα ήθελε να πιουν τσάι. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για ιδέες σχετικά με την εταιρεία της Φέργκιουσον, Mother’s Army. Η πρώην δούκισσα της Υόρκης αναφέρεται στον Έπσταϊν ως «αγαπημένε μου, θεαματικέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι». Τον αποκαλεί «θρύλο» και λέει «είμαι τόσο περήφανη για σένα». Την περίοδο της ανταλλαγής των email, ο Έπσταϊν βρισκόταν ακόμη σε κατ’ οίκον περιορισμό για την καταδίκη του το 2008.

Εκατοντάδες αναφορές στον Τραμπ

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν εκατοντάδες αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, αλλά δηλώνει ότι αυτή διακόπηκε πριν από πολλά χρόνια και αρνείται οποιαδήποτε γνώση για τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Μεταξύ των νέων εγγράφων περιλαμβάνεται λίστα που καταρτίστηκε πέρυσι από το FBI με καταγγελίες κατά του Τραμπ από άτομα που τηλεφώνησαν στη γραμμή καταγγελιών του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Απειλών. Πολλές από αυτές φαίνεται να βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και υποβλήθηκαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Η λίστα περιλαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Τραμπ, του Έπσταϊν και άλλων προβεβλημένων προσώπων.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί σταθερά κάθε αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα.

Σε ερώτηση για τις τελευταίες καταγγελίες, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψαν σε δήλωση που συνόδευε τη νέα δέσμη αρχείων.

«Ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ που υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς και, αν είχαν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Ο Μπιλ Γκέιτς και το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς διέψευσε ως «χυδαίους», «παράλογους» και ψευδείς» τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν, μεταξύ αυτών ότι είχε κολλήσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Δύο email της 18ης Ιουλίου 2013 φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον Έπσταϊν, αλλά δεν είναι σαφές αν στάλθηκαν ποτέ στον Γκέιτς. Και τα δύο στάλθηκαν από και προς τον ίδιο λογαριασμό email του Έπσταϊν. Δεν εμφανίζεται κανένας λογαριασμός email που να συνδέεται με τον Γκέιτς και τα μηνύματα δεν φέρουν υπογραφή.

Το ένα email είναι γραμμένο ως επιστολή παραίτησης από το «Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς» και ο συγγραφέας του κάνει παράπονα ότι χρειάστηκε να προμηθευτεί φάρμακα για τον Γκέιτς «ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες».

Το άλλο, που ξεκινά με το «αγαπητέ Μπιλ», διαμαρτύρεται για το ότι ο Γκέιτς διέκοψε τη φιλία και περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι προσπάθησε να αποκρύψει σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη, ακόμη και από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε στο BBC: «Αυτοί οι ισχυρισμοί, από έναν αποδεδειγμένα ψεύτη είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

Πρόσθεσε: «Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν συνεχίστηκε η σχέση του με τον Γκέιτς και σε ποιο ακραίο σημείο ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.