Φάκελοι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα 3 εκατ. έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τουλάχιστον τρία εκατομμύρια έγγραφα από τους φακέλους Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι λιγότερο από το 1% των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν είχε δοθεί στη δημοσιότητα, επικαλούμενοι το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο της εξέτασης χιλιάδων σελίδων και της απόκρυψης ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν επιζώντες και θύματα.

Η καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανησυχία και εκνευρισμό σε βουλευτές, με ορισμένους να κατηγορούν το υπουργείο ότι κωλυσιεργεί προκειμένου να αφαιρέσει πληροφορίες που αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, διέψευσε τις κατηγορίες.

Για την πρόσβαση στα αρχεία το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παραπέμπει σε μια νέα σελίδα που ζητά από τους χρήστες να επιβεβαιώσουν ότι είναι 18 ετών ή άνω.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ανακοινώνοντας τη δημοσιοποίηση, δήλωσε ότι τα 2.000 βίντεο και οι 180.000 εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν προέρχονται όλες από τον ίδιο τον Έπσταϊν ή από πρόσωπα του στενού του κύκλου, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να έχουν άσεμνο περιεχόμενο.

«Περιλαμβάνουν εκτεταμένο όγκο εμπορικής πορνογραφίας, καθώς και εικόνες που κατασχέθηκαν από τις συσκευές του Έπσταϊν, αλλά δεν τις είχε τραβήξει ο ίδιος, ούτε κάποιο άτομο από το περιβάλλον του», δήλωσε ο Μπλανς.

Στο πρώτο πακέτο αρχείων, που αποτελείται από δικαστικά έγγραφα, περιλαμβάνονται πολλά κείμενα και ανταλλαγές email στα οποία μεγάλα τμήματα έχουν καλυφθεί. Ανάμεσά τους βρίσκονται ψυχολογικές εκθέσεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν από την περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή.

Όπως αναφέρει το BBC, ορισμένα έγγραφα, ακόμα και ολόκληρες σελίδες είναι πλήρως καλυμμένες, χωρίς να αποκαλύπτεται το παραμικρό περιεχόμενο.



