Χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους κατά της ICE

Ογκώδεις διαδηλώσεις με αίτημα την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης (ICE) από τη Μινεσότα πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στη Μινεσότα, ενώ μαθητές έκαναν αποχή από τα μαθήματα σε πολλές πολιτείες με το ίδιο αίτημα.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί άφησαν τις τάξεις από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη, σε μια εθνική ημέρα διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση της επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης από την ICE, αξιωματικοί της οποίας έχουν σκοτώσει δύο Αμερικανούς πολίτες, σε πρωτοφανούς αγριότητας επεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει 3.000 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στην περιοχή της Μινεάπολης, οι οποίοι περιπολούν τους δρόμους με εξοπλισμό, μια δύναμη πέντε φορές μεγαλύτερη από το αστυνομικό σώμα της Μινεάπολης.

Διαμαρτυρόμενοι για την ενίσχυση της παρουσίας και τις τακτικές που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης υπό θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένα ζευγάρια και νεαροί ακτιβιστές.

🚨 HAPPENING NOW: Aerial footage shows a MASSIVE crowd peacefully marching through Minneapolis in protest of the Trump administration and ICE.



This isn’t fringe. This isn’t isolated.

This is sustained, organized, nationwide resistance and it’s growing.



📍 Minneapolis, Minnesota… pic.twitter.com/DKj8fY7vzA — Brian Allen (@allenanalysis) January 30, 2026

Η Κάτια Κέιγκαν, φορώντας φούτερ με το σύνθημα «No ICE» και κρατώντας πλακάτ που απαιτούσε την αποχώρηση της υπηρεσίας από την πόλη, δήλωσε ότι είναι κόρη Ρώσων Εβραίων που μετανάστευσαν στην Αμερική αναζητώντας ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή. «Βρίσκομαι εδώ γιατί θα παλέψω για το αμερικανικό όνειρο για το οποίο ήρθαν εδώ οι γονείς μου», είπε η Κέιγκαν.

Η Κιμ, 65 ετών, δασκάλα διαλογισμού που ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό της, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «μια ολομέτωπη φασιστική επίθεση της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης εναντίον των πολιτών».

Σε μια γειτονιά της Μινεάπολης κοντά στα σημεία όπου ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, δύο Αμερικανοί πολίτες, σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, περίπου 50 εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού από τοπικά σχολεία συμμετείχαν σε πορεία.

Ο ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε τη διαμαρτυρία, ανεβαίνοντας στη σκηνή σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για τους Γκουντ και Πρέτι στο κέντρο της Μινεάπολης και παίζοντας το νέο του τραγούδι «Streets of Minneapolis».

Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν πολύ πέρα από τη Μινεσότα, καθώς οι διοργανωτές προέβλεψαν 250 κινητοποιήσεις σε 46 πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον, υπό το σύνθημα: «Καμία δουλειά. Κανένα σχολείο. Καμία αγορά. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε ψήφο εμπιστοσύνης προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, της οποίας το υπουργείο εποπτεύει την ICE. Οι επικριτές έχουν ζητήσει την παραίτησή της, όμως ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Νόεμ «έχει κάνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!», υποστηρίζοντας ότι «η καταστροφή στα σύνορα που κληρονόμησα έχει διορθωθεί».

Βίντεο από τη διαδήλωση στο Λος Άντζελες

Πηγή: skai.gr

