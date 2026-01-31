Ελεύθερος αφέθηκε ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον, ο οποίος είχε συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες το βράδυ της Πέμπτης, ενώ κάλυπτε διαδήλωση κατά της ICE σε εκκλησία της Μινεσότα.

Ένας δικαστής απέρριψε την αρχική προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης να του ασκήσει δίωξη, επικαλούμενος ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι παραβίασε κάποιο νόμο, ενώ η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, επιβεβαίωσε πως ο Λέμον είχε «αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση».

Στην πρώτη του δήλωση μετά τη σύλληψή του, ο δημοσιογράφος δήλωσε: «Έχω αφιερώσει όλη μου την καριέρα στην κάλυψη των ειδήσεων. Δεν θα σταματήσω τώρα. Ανυπομονώ να έρθει η μέρα της δίκης μου», πρόσθεσε.

Ο Λέμον αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του νόμου FACE, ενός ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει την παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Ο πρώην παρουσιαστής του CNN βρέθηκε στο στόχαστρο συντηρητικών κύκλων μετά τη συνέντευξη που πήρε από διαδηλωτές, ενορίτες και έναν πάστορα κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στον ναό του Αγίου Παύλου, όπου διαδηλωτές διέκοψαν τη λειτουργία.

Ο ανεξάρτητος πλέον δημοσιογράφος συνελήφθη κατόπιν εντολής της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι, η οποία ανέφερε μέσω του Χ ότι η σύλληψη σχετίζεται με τη «συντονισμένη επίθεση στην εκκλησία Cities Church στο Σεντ Πολ της Μινεσότα».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Λέμον εξαπέλυσε βέλη κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας: «Αντί να διερευνήσει την υπόθεση των ομοσπονδιακών πρακτόρων που σκότωσαν δύο διαδηλωτές στη Μινεσότα, το τπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ αφιερώνει χρόνο και πόρους σε αυτή τη σύλληψη. Αυτό είναι το πραγματικό αδίκημα στην υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.