Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να ευελπιστούν σε περαιτέρω θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με εμπορικούς εταίρους τους για τους δασμούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 331,99 μονάδων (+0,78%), στις 42.654,74 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 98,78 μονάδων (+0,52%), στις 19.211,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 41,45 μονάδων (+0,70%), στις 5.958,38 μονάδες.

