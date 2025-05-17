Λιβύη: Αστυνομικός νεκρός έπειτα από «απόπειρα επίθεσης» στην έδρα της κυβέρνησης

Αστυνομικός σκοτώθηκε σε «απόπειρα επίθεσης» μερίδας διαδηλωτών εναντίον της έδρας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) στην Τρίπολη, έκαναν γνωστό οι αρχές, καθώς η ένταση φάνηκε να αναζωπυρώνεται χθες Παρασκευή το βράδυ στην πρωτεύουσα της Λιβύης.

Η ΚΕΕ γνωστοποίησε με δελτίο Τύπου «τον θάνατο αστυνομικού που έγινε στόχος ενώ εγγυάτο την ασφάλεια του κτιρίου του γραφείου του πρωθυπουργού» Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα. Ο άνδρας «υπέκυψε στα τραύματά του» έπειτα από επίθεση «αγνώστων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση ανέφερε ακόμη ότι απετράπη «απόπειρα εφόδου» και εισβολής στο κτίριο από «ομάδα που είχε αναμιχτεί με διαδηλωτές» και προσπάθησε να βάλει φωτιά χρησιμοποιώντας κοκτέιλ μολότοφ.

Σε βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν έχει επαληθεύσει, διακρίνονται νεαροί να σκορπίζουν και να τρέχουν ή να καλύπτονται πίσω από τοιχίο κοντά στην έδρα της κυβέρνησης, καθώς ακούγονται πυρά από αυτόματο όπλο.

Νωρίτερα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, όχι μακριά από εκεί και, σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, στην Πλατεία των Μαρτύρων, στο κέντρο της Τρίπολης, για να διαδηλώσουν εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ντμπάιμπα και να απαιτήσουν την παραίτησή της και τη διεξαγωγή εκλογών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΕΕ ευχαρίστησε το υπουργείο Εσωτερικών για τον «επαγγελματισμό» που επέδειξε επιτρέποντας να διεξαχθεί ομαλά η διαδήλωση και διότι «εγγυήθηκε την ασφάλεια όσων συμμετείχαν».

Πριν από την κινητοποίηση, η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη κάλεσε τις αρχές να σεβαστούν «το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά».

Νωρίτερα, η Τρίπολη έμοιαζε να επιστρέφει στην ομαλότητα χθες, με κατοίκους να ξαναρχίζουν τις δραστηριότητές τους, έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις ένοπλων ομάδων τις τελευταίες ημέρες στην καρδιά της πρωτεύουσας με απολογισμό τουλάχιστον 8 άμαχους νεκρούς, κατά τους αριθμούς του ΟΗΕ.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή σε πολιτικό επίπεδο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο, μετά την κινητοποίηση στο κέντρο, περί παραίτησης έξι υπουργών κι υφυπουργών της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ντμπάιμπα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους διαδηλωτές.

Ενώ ο Χάλεντ ελ Μάσρι, πρόεδρος του Ανώτερου Συμβουλίου του Κράτους, θεσμού παρόμοιου με αυτόν της Γερουσίας σε άλλα κράτη, κάλεσε τον Αγκίλα Σάλεχ, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου με έδρα την ανατολική Λιβύη, να συζητήσουν για να ονομαστεί «νέος επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης».

Υπονομευμένη από το χάος και τους διχασμούς μετά την ανατροπή του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι και τον θάνατό του το 2011, η Λιβύη έχει δυο αντίπαλες κυβερνήσεις, τη διεθνώς αναγνωρισμένη στην δυτική Λιβύη, υπό τον κ. Ντμπάιμπα, που ανέλαβε πρωθυπουργός το 2021, κι ανταγωνιστική στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που πρόσκειται στον ισχυρό άνδρα της περιοχής, τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Ταυτόχρονα, αναρίθμητες ένοπλες ομάδες παρούσες στη χώρα διεκδικούν εξουσία και εδάφη.

Οι ελπίδες πως θα διεξάγονταν εκλογές στη χώρα της Βόρειας Αφρικής ουδέποτε ευοδώθηκαν μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

