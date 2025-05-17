Χιλιάδες φίλοι του ΟΦΗ έκαναν τη νύχτα μέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό την Αθήνα

Ολόκληρος ο οργανισμός του ΟΦΗ, αλλά και η Κρήτη, ζουν και αναπνέουν για τον αυριανό μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (17/05, 20:00).

Παρά το γεγονός πως υπάρχουν δύο ναυλωμένα πλοία που θα ταξιδέψουν το πρωί του Σαββάτου με προορισμό το Λαύριο, χιλιάδες φίλοι της κρητικής ομάδας ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το βράδυ της Παρασκευής με τα πλοία της γραμμής!

Το βράδυ έγινε... μέρα στο Ηράκλειο, με καπνογόνα και συνθήματα από τους φίλους της ομάδας για τη μεγάλη τους αγάπη, τον ΟΦΗ, δίνοντας μια μοναδική παράσταση λίγες ώρες πριν τον ιστορικό τελικό!

Πηγή: sport-fm.gr, cretalive

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.