Τουλάχιστον εκατό Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή καθώς συνεχίστηκαν οι εντατικοί ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία, ενώ ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε εναντίον «εθνικής εκκαθάρισης» στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη μικρή παραθαλάσσια περιοχή.

Μετά την περιοδεία του στον Κόλπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε πως «μας ενδιαφέρει η Γάζα. Και θα φροντίσουμε να ρυθμιστεί το θέμα», αναγνωρίζοντας πως «πολύς κόσμος πεινάει».

A HORRIFIC NIGHT IN GAZA pic.twitter.com/dcu5FrwBkp — Khalissee (@Kahlissee) May 16, 2025

«Άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας» ζητά η Χαμάς

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα του οποίου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν το έναυσμα του πολέμου, κάλεσε κατόπιν τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για να επιτρέψει να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας — η ροή της έχει κοπεί από τη 2η Μαρτίου.

Ο Τάχερ αλ Νούνου, ανώτερο στέλεχος του κινήματος, σημείωσε ότι η Χαμάς «αναμένει και ελπίζει πως η αμερικανική πίεση θα ασκήσει περαιτέρω πίεση» στο Ισραήλ «για να ανοίξει τα σημεία διέλευσης και να επιτρέψει την άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

Στο πεδίο, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 100 ανθρώπους χθες.

«...λες κι ήταν το τέλος του κόσμου»

Η Ουμ Μοχάμεντ αλ Τατάρι, 57 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι την ξύπνησε βομβαρδισμός πριν ξημερώσει. «Κοιμόμασταν όταν ξαφνικά τα πάντα εξερράγησαν γύρω μας», αφηγήθηκε. «Όλοι άρχισαν να τρέχουν. Είδαμε την καταστροφή με τα ίδια μας τα μάτια. Αίμα παντού, κομματιασμένα ανθρώπινα μέλη, πτώματα».

Σε νοσοκομείο στην Μπέιτ Λάχια (βόρεια), οπτικό υλικό που κατέγραψε το AFP εικονίζει κατοίκους, ανάμεσά τους μικρά παιδιά που έχασαν τις μητέρες τους, να θρηνούν πλάι στα πτώματα των δικών τους, και τραυματίες να δέχονται ιατρικές φροντίδες ακόμα και στο δάπεδο, καθώς ακούγονται κραυγές πόνου.

Ο Σαΐντ Χαμούντα είπε πως βομβαρδισμοί στην Μπέιτ Λάχια «στοχοποίησαν σπίτια όπου κοιμούνταν άνθρωποι. Παιδιά ούρλιαζαν, τα πάντα κατέρρεαν, ήταν απερίγραπτη σκηνή, λες κι ήταν το τέλος του κόσμου», αφηγήθηκε.

«Όσοι δεν πεθάνουν στους βομβαρδισμούς θα πεθάνουν από πείνα», σχολίασε ο Χαλίλ αλ Τάταρ, άλλος κάτοικος.

A Gaza ambulance crew is bombarded by the Israeli occupation. No one is immune: doctors, first responders, journalists. They’ve made a mockery of every so called international norm. pic.twitter.com/Oa1lo38s2o — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) May 16, 2025

«Εθνοκάθαρση»

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε απλά πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, «αυτός ο τελευταίος καταιγισμός βομβών, που υποχρεώνει κόσμο να εκτοπιστεί εν μέσω της απειλής πιο εντατικών επιθέσεων, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών και η στέρηση ανθρωπιστικής βοήθειας υπογραμμίζουν πως μοιάζει να υπάρχει ώθηση για μόνιμη δημογραφική μεταβολή στη Γάζα που αψηφά το διεθνές δίκαιο κι ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση».

Ο κ. Νετανιάχου, κατά την άποψη του οποίου μόνο η αυξημένη στρατιωτική πίεση θα αναγκάσει τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους, ανήγγειλε τη Δευτέρα πως θα εντατικοποιηθεί η επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας για να «καταστραφεί» η Χαμάς, που πήρε την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο το 2007.

Η κυβέρνησή του διατείνεται πως δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και κατηγορεί τη Χαμάς πως κλέβει τη διεθνή βοήθεια.

«Ανθρωπογενής ανθρωπιστική καταστροφή»

Επτά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους αυτές πέντε χωρών που έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος –Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σλοβενία– δημοσιοποίησαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία καταδικάζουν την «ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή» και καλούν την κυβέρνηση του Ισραήλ να βάλει τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να προχωρήσει σε άρση του αποκλεισμού.

Η Χαμάς σχολίασε πως «εκτιμά ιδιαίτερα την ανθρωπιστική και θαρραλέα θέση» που πήραν οι κυβερνήσεις των επτά χωρών.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), νεότευκτη μη κυβερνητική οργάνωση υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό πως έχει σκοπό να αρχίσει να διανέμει βοήθεια στον θύλακο μέσα στον Μάιο, έπειτα από επαφές με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη απέκλεισαν προχθές Πέμπτη κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής στην πρωτοβουλία, με την επίκληση προβλημάτων ως προς «βασικές αρχές» τους, πιο συγκεκριμένα «της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας».

Τερματίζοντας κατάπαυση του πυρός δυο μηνών, το Ισραήλ ξανάρχισε την επίθεσή του στον θύλακο τη 18η Μαρτίου κι έκτοτε κυρίευσε τομείς της. Και στις αρχές αυτού του μήνα, η κυβέρνηση Νετανιάχου ανήγγειλε πως θα προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίου για την «κατάκτηση» της Λωρίδας της Γάζας, που τελούσε υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 μέχρι το 2005.

53.119 νεκροί στη Γάζα

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί, απομένουν 57 στα χέρια παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, από τους οποίους όμως 34 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων ευρείας κλίμακας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 53.119 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

