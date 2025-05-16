Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Άγνωστοι γάζωσαν με Καλάσνικοφ θωρακισμένη Mercedes (Φωτογραφίες και βίντεο)

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός καθώς το όχημα φέρεται να είναι θωρακισμένο - Εντοπίστηκαν κάλυκες στο σημείο

UPDATE: 00:04
Λιόσια

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού άνοιξαν πυρ εναντίον θωρακισμένου αυτοκινήτου μάρκας Mercedes, στην οδό Οδυσσέα Ελύτη.

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια

Το όχημα φέρεται να ανήκει σε 42χρονο ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΊ δεν υπήρξε τραυματισμός λόγω της θωράκισης του οχήματος. Σημειώνεται ότι ο 42χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Η μηχανή φαίνεται να ακολούθησε το όχημα και σε συγκεκριμένο σημείο οι δράστες πυροβόλησαν, πριν τραπούν σε φυγή. 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ertnews.gr, το άτομο που δέχθηκε την επίθεση φέρεται να τηλεφώνησε στην αστυνομία ενημερώνοντάς την ότι δέχθηκε πυρά από δύο άτομα που βρίσκονταν σε μηχανή. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, ενώ εξετάζονται οι κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άνω Λιόσια ένοπλη επίθεση πυροβολισμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark