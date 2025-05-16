Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού άνοιξαν πυρ εναντίον θωρακισμένου αυτοκινήτου μάρκας Mercedes, στην οδό Οδυσσέα Ελύτη.

Το όχημα φέρεται να ανήκει σε 42χρονο ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΊ δεν υπήρξε τραυματισμός λόγω της θωράκισης του οχήματος. Σημειώνεται ότι ο 42χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Η μηχανή φαίνεται να ακολούθησε το όχημα και σε συγκεκριμένο σημείο οι δράστες πυροβόλησαν, πριν τραπούν σε φυγή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ertnews.gr, το άτομο που δέχθηκε την επίθεση φέρεται να τηλεφώνησε στην αστυνομία ενημερώνοντάς την ότι δέχθηκε πυρά από δύο άτομα που βρίσκονταν σε μηχανή. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, ενώ εξετάζονται οι κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

