Βουλή: Αντιπαράθεση μετά την αναφορά του Καιρίδη για τη διχοτόμηση της Κύπρου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Έντονη σύγκρουση πυροδότησε στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής η αναφορά του προέδρου της επιτροπής Δημήτρη Καιρίδη σε διχοτόμηση της Κύπρου και όχι σε “παράνομη κατοχή” όπως του επισήμαναν οι βουλευτές της μειοψηφίας.

Η αντιπαράθεση άρχισε μετά το πέρας της τοποθέτησης του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, με τον γαλάζιο βουλευτή να σχολιάζει: «Δεν θα χρησιμοποιούσα κ. Καζαμία για τον κ. Ερντογάν το ρήμα “ονειρεύεται” διχοτόμηση. Τη διχοτόμηση πολύ φοβάμαι την έχει πραγματοποιήσει από το 1974, αλλά μην επιμείνουμε σε αυτό. Καταλαβαινόμαστε». Η φράση αυτή του πρώην Υπουργού προκάλεσε την αντίδραση του κ. Καζαμία που ανταπάντησε: «Με συγχωρείτε αλλά αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Έχετε και έναν υπουργό στην κυβέρνηση της ΝΔ που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος με το όνομα που δίνει η Τουρκία. Η διχοτόμηση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί και δεν πρέπει με ηττοπάθεια να δέχεται οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιοσδήποτε βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου αυτά που πρεσβεύει και επιθυμεί να πραγματοποιήσει η Τουρκία στην Κύπρο. Είναι τρομακτικό αυτό που είπατε. Διαφωνώ εντελώς και πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και διαρκώς ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν». Ενδεικτικός της κλιμακούμενης έντασης που προκλήθηκε εντός της αίθουσας είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ενάντια προφανώς είμαστε όπως όλοι οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας ζει στην πραγματικότητα που επιλέγει να ζήσει φοβάμαι κ. Καζαμία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Η πραγματικότητα είναι υπό διαμόρφωση διαρκώς στις διεθνείς σχέσεις και εμείς δεν θα την ανεχθούμε

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Δεν θα την ανεχθείτε και μπράβο αλλά είναι πραγματικότητα δυστυχώς και πρέπει να λειτουργήσουμε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Δική σας ερμηνεία είναι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Δική μου ερμηνεία. Είναι και άλλες επιστήμες που μπορούν να βοηθήσουν ενίοτε στην πρόσληψη της πραγματικότητας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΡΒΕΑΣ: Δεν υπάρχει διχοτόμηση κ. πρόεδρε. Διχοτόμηση θα υπάρξει όταν θα αποδεχτούμε εμείς ότι έχει υπάρξει. Είναι παράνομη κατοχή!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Όλοι έχουμε αναγνωρίσει παράνομη κατοχή, όχι διχοτόμηση!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Και παράνομη διχοτόμηση.

MIXAΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Όχι. Παράνομη κατοχή!

ΔΗΜHTΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Και παράνομη διχοτόμηση ενάντια στην οποία εγώ παλεύω εσείς μην παλεύετε!

AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Τώρα το διορθώνετε. Άλλο είπατε πριν. Καλό είναι να τα ανακαλείτε!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Εσείς μιλάτε για όνειρα εγώ μιλώ για εφιάλτη, ο καθένας διαλέγει τις λέξεις του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Δεν είπατε αυτό. Και ο εφιάλτης κακό όνειρο είναι και δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί Εσείς είπατε ότι είναι πραγματικότητα η διχοτόμηση. Το ανακαλείτε και καλώς!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Προφανώς δεν έχετε πάει στην Κύπρο!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Έχω πάει στην Κύπρο. Πώς τα κρίνετε αυτά; Ό,τι θέλετε λέτε!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Και δεν έχετε δει τους Τούρκους στρατιώτες ; Δεν έχετε δει την διχοτόμηση;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Τα έχω δει όλα!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άρα;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Τι άρα;

ΔΗΜΗΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άρα δεν υπάρχουν;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Μπορείτε να λέτε ότι θέλετε δεν θα σας παρακολουθήσω.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Όχι θα επιμείνω. Δεν υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες στην Κύπρο; Υπάρχουν όνειρα του Ερντογάν;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Είναι παράνομη κατοχή και πρέπει να αντιστεκόμαστε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Είναι παράνομη κατοχή!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Διαφωνεί κανείς στο παράνομο;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αλίμονο! Αλίμονο να αποστούμε από τη θέση ότι η χώρα θεωρεί παράνομη κατοχή της Κύπρου. Αλίμονο και δεν θέλω να συνεχιστεί. Αλίμονο!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Eγώ που πάω στην Κύπρο συνεχώς και βλέπω τον Τούρκο εκεί μιλώ για εφιάλτη και όχι ότι ο Ερντογάν ονειρεύεται.

Καιρίδης: «H σημερινή κατάσταση στην Κύπρο είναι ένας διαρκής εφιάλτης για τους Ελληνοκύπριους και ολόκληρο τον Ελληνισμό»

Σε ανάρτησή του μετά από την ένταση στη Βουλή, ο κ. Καιρίδης αναφέρει:

«Η Τουρκία κατέχει παράνομα μεγάλο μέρος της Κύπρου από το 1974. Αυτονόητο καθήκον όλων μας είναι ο αγώνας ενάντια στην παράνομη κατοχή και υπέρ της επανένωσης της Μεγαλονήσου στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Όπως θα διαπιστώσει κάθε καλόπιστος αναγνώστης ολόκληρου του σχετικού αποσπάσματος των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης στη Βουλή, η ένσταση μου είχε να κάνει με το ότι στην Κύπρο δεν έχουμε να κάνουμε με ένα όνειρο του Ερντογάν, αλλά με έναν εφιάλτη, κάτι δηλαδή πολύ χειρότερο από αυτό που υπονόησε ο συνάδελφος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Με λίγα λόγια, η σημερινή κατάσταση στην Κύπρο είναι ένας διαρκής εφιάλτης για τους Ελληνοκύπριους και ολόκληρο τον Ελληνισμό».

