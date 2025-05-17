Ο στρατός της Κολομβίας σκοτώνει έξι αντάρτες

Οι κολομβιανές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν έξι μαχητές, διαφωνούντες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον ένοπλων ομάδων που αρνούνται να διεξαγάγουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας.

Οι αντάρτες σκοτώθηκαν σε επίθεση στη Μαπιριπάν, κοινότητα στον νομό Μέτα, στο νότιο τμήμα της περιοχής της χώρας που διαρρέει ο Αμαζόνιος, ανέφερε ο Πέδρο Σάντσες μέσω X.

Ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έκανε αν μη τι άλλο εντυπωσιακή πολιτική στροφή ονομάζοντας τον Μάρτιο υπουργό Άμυνας τον κ. Σάντσες, πτέραρχο εν αποστρατεία.

Ο πρώτος υπουργός Άμυνας που προέρχεται από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων εδώ και τρεις δεκαετίες, ο κ. Σάντσες, πέρασε αμέσως στην επίθεση εναντίον μιας από τις παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας) –που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 κι αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα–, η οποία συνεχίζει εγκληματικές δραστηριότητες, επιδιδόμενη ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη εξόρυξη μετάλλων, σύμφωνα με τις αρχές.

Διαξάγονται παράλληλα στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών της χώρας, με το οποίο η κυβέρνηση του προέδρου Πέτρο προσπάθησε –ανεπιτυχώς– να κλειστεί συμφωνία για τον αφοπλισμό και τη διάλυσή του.

Ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν τη στροφή του προέδρου Πέτρο άμεση συνέπεια της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αποφασίσει τον Σεπτέμβριο αν θα ανανεώσει την πιστοποίηση της Κολομβίας ως συμμάχου στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, από την οποία εξαρτάται η συνέχιση των αμερικανικών χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

