Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια επιβατών και μελών του πληρώματος του επιβατηγού-ταχύπλοου SUPER RUNNER JET, το οποίο το βράδυ της Παρασκευής αντιμετώπισε αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Νάξου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Κατά την προσπάθειες προσέγγισης, αποκολλήθηκε η άγκυρα του πλοίου, και χρειάστηκε η συνδρομή ρυμουλκού για την ασφαλή πρόσδεση του στο λιμάνι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Ναυτιλίας, το πλοίο «έδεσε» στο λιμάνι της Νάξου στις 02:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου και αποβιβάστηκαν επιβάτες και πλήρωμα.

Το πλοίο, εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφήνας με ενδιάμεσους σταθμούς την 'Ανδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Πάρο, και τελικό προορισμό τη Νάξο.

Στο σκάφος επέβαιναν 134 επιβάτες και 38 μέλη του πληρώματος, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

