Η Ελλάδα στον μεγάλο τελικό της Eurovision - Ποιες άλλες χώρες προκρίθηκαν από τον Β' ημιτελικό

Ο παλμός της παγκόσμιας μουσικής σκηνής χτύπησε στη Βασιλεία της Ελβετίας και το βράδυ της Πέμπτης, όπου διεξήχθη ο δεύτερος ημιτελικός του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Σε μια ακόμη φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική, δεκαέξι χώρες έδωσαν τη δική τους μάχη επί σκηνής, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση, η «Αστερομάτα» κέρδισε μια θέση στην «καρδιά» του Ευρωπαϊκού κοινού και στη σκηνή του St. Jakobshalle, όπου το Σάββατο θα διεξαχθεί η τελική φάση του πιο δημοφιλούς διαγωνισμού στον κόσμο, με τη συμμετοχή των 26 φιναλίστ των ημιτελικών.

Η νεαρή τραγουδίστρια Κλαυδία, απέδειξε για ακόμη μία φορά τις φωνητικές της ικανότητες και την υπέροχη σκηνική της παρουσία δια χειρός Φωκά Ευαγγελινού στον «Ημιτελικό της Καρδιάς μας» όπως είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο ξεκίνημα της μετάδοσης.

Η αποθέωση από το κοινό στην αρένα St. Jakobshalle της Βασιλείας και τα διθυραμβικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν την επιτυχία της εμφάνισής της.

Στο πλευρό της Κλαυδίας στη σκηνή βρέθηκε η Χριστίνα Καλιακάτσου, ενώ μια εξαιρετική ομάδα επαγγελματιών συνέβαλε στην άρτια παρουσίαση: ο Χρήστος Μαγκανάς (video artist), οι Deux Hommes (fashion designer), ο Γιάννης Μουρίκης (set designer) και ο Γιώργος Τέλλoς (light designer). Ο Χρήστος Νικολάου ήταν στο πλευρό του Φωκά Ευαγγελινού.

Ποιες χώρες προκρίθηκαν στον τελικό

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στον Β' Ημιτελικό εμφανίστηκαν και ψήφισαν η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις «Big Five», οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό. Εμφανίστηκαν επίσης οι: Αυστραλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Λετονία, Αρμενία, Αυστρία, Λιθουανία, Μάλτα, Γεωργία, Δανία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ και Φινλανδία.

Οι δέκα χώρες που πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου είναι: Αρμενία, Λιθουανία, Ισραήλ, Δανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Λετονία και Μάλτα.

Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο καρδιοχτύπησαν λίγο περισσότερο κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς η πρόκριση της Ελληνικής συμμετοχής, ήταν η δέκατη (και τελευταία) που ανακοινώθηκε.

Κλαυδία: «Δεν θα ξεχάσω αυτή τη στιγμή ποτέ στη ζωή μου»

«Ό, τι και να γίνει στον τελικό πραγματικά αυτή η στιγμή ήταν τόσο κρίσιμη και τόσο έντονη. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου» η δήλωσε η Κλαυδία αμέσως μετά την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό. «Ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης. Δεν το έχω ξαναδεί. Οι άνθρωποι να λένε ό,τι και να γίνει, είμαστε κερδισμένοι, είμαστε περήφανοι. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, δεν έχω λόγια» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κλαυδία.

Η ανακοίνωση της πρόκρισης προκάλεσε ξέσπασμα χαράς στην ελληνική αποστολή, που είδε την προσπάθειά της να ανταμείβεται με ένα από τα δέκα πολυπόθητα «εισιτήρια».

Ο χορογράφος και creative director της ελληνικής συμμετοχής, Φωκάς Ευαγγελινός δήλωσε: «Περάσαμε λίγο δύσκολα, αλλά ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα περάσουμε γιατί υπάρχει αγάπη στην ομάδα, υπάρχει δύναμη και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, όπως τα περιμέναμε».

Η «Αστερομάτα»

Η «Αστερομάτα», φέρει την υπογραφή των Arcade στη σύνθεση και τους στίχους, με τη συμβολή της Κλαυδίας στη μουσική.

Το τραγούδι, το οποίο αφηγείται μια βαθιά συναισθηματική ιστορία γύρω από τον αποχωρισμό, πλαισιώθηκε από μια σκηνική παρουσίαση γεμάτη συμβολισμούς. Η έννοια του αποχωρισμού κυριάρχησε, με την κίνηση της Κλαυδίας προς τον βράχο να συμβολίζει την ατομική πορεία προς το φως. Η συγκλονιστική προβολή της Καρυάτιδας αποτέλεσε μια εμβληματική στιγμή ενώ το φινάλε της εμφάνισης, με την αλλαγή του φωτισμού και την αποκάλυψη του λευκού φορέματος, έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα για μια νέα αρχή.

Ο τελικός

Ο μεγάλος τελικός του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 με την Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να δίνουν το παρών στο σχολιασμό, όπως και στους δύο ημιτελικούς, μεταφέροντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο κάθε στιγμή της βραδιάς.

Τα αποτελέσματα του Α' ημιτελικού ανέδειξαν δέκα χώρες που εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, εντυπωσιακές εμφανίσεις και εκπλήξεις. Οι χώρες αυτές είναι: Νορβηγία, Αλβανία, Σουηδία, Ισλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Πορτογαλία, και Ουκρανία.

Οι «απευθείας» φιναλίστ που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι: Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.