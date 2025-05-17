Στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε «θετικές» από «σταθερές» προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch την Παρασκευή, διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας στο «ΒΒΒ-», που είναι το χαμηλότερο σκαλί της κλίμακας του οίκου.

Η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας υποδηλώνει ότι ο οίκος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας εντός των επόμενων 12 έως 18 μηνών.

Σημειώνεται ότι πέρυσι ο οίκος δεν είχε προχωρήσει σε κάποια αναβάθμιση της αξιολόγησης ή των προοπτικών για την ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια επενδυτική βαθμίδα με «σταθερές προοπτικές» έδωσε στην Ελλάδα και ο οίκος Moody's, τον Μάρτιο, ενώ η DBRS όπως και η S&P Global την αξιολογούν ένα σκαλοπάτι υψηλότερα στο «BBB».

Μεγάλο πλεόνασμα

Ο οίκος κάνει λόγο στην έκθεσή του για μεγάλο πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, όπως σημειώνει, η Ελλάδα κατέγραψε δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2024 και πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 4,8%, με το τελευταίο να υπερβαίνει τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης για 1%. Αυτό το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από τις προσδοκίες του οίκου σημειώνει η Fitch και σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη βελτίωση από το έλλειμμα 1,4% το 2023. Σύμφωνα με τη Fitch, η υπεραπόδοση αντανακλά διαρθρωτικές δημοσιονομικές βελτιώσεις, ειδικά την καλύτερη είσπραξη φόρων εξαιτίας των φορολογικών μέτρων και τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών. Δεδομένης αυτής της ισχυρής θέσης εκκίνησης, η Fitch προβλέπει δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2025 και το 2026, αν και κάτω του 1%.

Σημαντική μείωση δημοσίου χρέους

Παράλληλα, κάνει λόγο για σημαντική πτώση του δημόσιου χρέους. Όπως σημειώνει, το δημοσιονομικό πλεόνασμα και η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,3% οδήγησαν σε μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, στο 154%. Αν και εξακολουθεί να είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο από το μέσο χρέος του 52% στις χώρες που ταξινομούνται στη βαθμίδα «BBB», είναι πάνω από 50 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το επίπεδο του 209% το 2020. Σύμφωνα με τη Fitch, η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μεταπανδημική μείωση χρέους μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην επενδυτική βαθμίδα του οίκου. Ακόμη, τα ταμειακά αποθέματα είναι υψηλά, περίπου στα 36 δισ. ευρώ (16% του ΑΕΠ). Ο οίκος αναμένει ότι η ταχεία μείωση του χρέους θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα, με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να προσεγγίζει το 120% έως το 2030 σύμφωνα με το βασικό του σενάριο.

Συνετό και αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο

Ο οίκος σημειώνει ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2024 υπογραμμίζουν την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική σύνεση. Η τελευταία επίσημη δημοσιονομική πρόβλεψη, η ενημέρωση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου του Μαΐου 2025, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Παράλληλα, προσθέτει ότι ο σωρευτικός ρυθμός αύξησης των πρωτογενών καθαρών δαπανών για τα έτη 2024-2025, η νέα βασική δημοσιονομική μεταβλητή, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε 4,2% από τον αρχικό στόχο του 6,5%.

Η Fitch σημειώνει ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για μικρά ελλείμματα προϋπολογισμού και σταθερή μείωση του δείκτη χρέος/ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, υποστηριζόμενη από το ιστορικό της μεταπανδημικής περιόδου.

Περιορισμένοι κίνδυνοι δαπανών

Επιπλέον, επισημαίνει την ισχυρή δημόσια στήριξη που απολαμβάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές του 2023. Ωστόσο, τονίζει ότι η αργή πρόοδος στη διερεύνηση του σοβαρού σιδηροδρομικού ατυχήματος των Τεμπών οδήγησε σε ένα νέο κύμα δημόσιων διαδηλώσεων στις αρχές του 2025.

Ο οίκος σημειώνει ότι πέρα από τις άμεσες πολιτικές επιπτώσεις, η δημόσια δυσαρέσκεια θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση να χαλαρώσει πιο σημαντικά τη δημοσιονομική της στάση.

Από την άλλη, σημειώνει ότι η Ελλάδα ιστορικά είχε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, κοντά στο 3% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον στόχο του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, θα δεχθεί μικρότερη πίεση για αύξηση αυτών των δαπανών, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη

Η Fitch δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που έτρεξε με ρυθμό 2,3% το 2024, ήτοι με τον ίδιο ρυθμό όπως το 2023, χάρη στην εγχώρια ζήτηση.

Όπως τονίζει η κατανάλωση των νοικοκυριών υποστηρίχθηκε από την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος και την αύξηση της απασχόλησης, ενώ η έντονη αύξηση των επενδύσεων συνεχίστηκε, εν μέρει λόγω της τόνωσης από τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Next Generation. Οι καθαρές εξαγωγές είχαν μια μικρή αρνητική συμβολή στην ανάπτυξη, κυρίως λόγω του υψηλότερου εισαγωγικού περιεχομένου των επενδύσεων.

Ωστόσο, ο οίκος προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει πάνω από 2% το 2025 και το 2026, πολύ πάνω από την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 0,4% στην ευρωζώνη. Σημειώνει ότι οι άμεσοι κίνδυνοι για την Ελλάδα από τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο είναι μικροί, καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αποτελούν μόνο το 4% των συνολικών εξαγωγών, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρ' όλα αυτά, ένα πιο σοβαρό σοκ για τις μεγάλες οικονομίες της ΕΕ θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι σε δύο εβδομάδες, στις 30 Μαΐου, ακολουθεί και η αξιολόγηση της Scope, με την οποία ολοκληρώνεται ο «χορός» των αξιολογήσεων για το α' εξάμηνο του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.