Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε την Παρασκευή ο οίκος Moody’s, αλλάζοντας παράλληλα τις προοπτικές για την αμερικανική οικονομία σε «σταθερές» από «αρνητικές».

Όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, η υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα στην κλίμακα αξιολόγησης των 21 «σκαλοπατιών» που ακολουθεί, αντανακλά την αύξηση, σε διάστημα άνω της δεκαετίας, των δεικτών του δημόσιου χρέους και των πληρωμών τόκων σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από αυτά των κρατών με παρόμοια αξιολόγηση.

H Moody's σημειώνει ότι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ και το Κογκρέσο δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε μέτρα για να αναστραφεί η πορεία τάσης των μεγάλων ετήσιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του αυξανόμενου κόστους τόκων.

Όπως τονίζει, οι τρέχουσες δημοσιονομικές προτάσεις που εξετάζονται δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε ουσιαστικές μειώσεις στις υποχρεωτικές δαπάνες και τα ελλείμματα τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, την επόμενη δεκαετία, αναμένει μεγαλύτερα ελλείμματα καθώς εκτιμά ότι οι δαπάνες για τα επιδόματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ τα δημόσια έσοδα θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα.

Με τη σειρά τους, τα επίμονα, μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα θα οδηγήσουν το χρέος και το βάρος των τόκων που καλείται να καταβάλλει η κυβέρνηση σε υψηλότερα επίπεδα, σημειώνει και προσθέτει ότι η δημοσιονομική απόδοση των ΗΠΑ είναι πιθανό να επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν και σε σύγκριση με άλλα κράτη με υψηλή αξιολόγηση.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τους ισορροπημένους κινδύνους για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Όπως σημειώνει οι ΗΠΑ διατηρούν εξαιρετικά πλεονεκτήματα, όπως το μέγεθος, η ανθεκτικότητα και η δυναμική της οικονομίας τους και ο ρόλος του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Επιπλέον, ενώ οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν από έναν βαθμό πολιτικής αβεβαιότητας, εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τη μακρά ιστορία της πολύ αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής, υπό την ηγεσία μιας ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι σταθερές προοπτικές λαμβάνουν επίσης υπόψη θεσμικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του συνταγματικού διαχωρισμού εξουσιών μεταξύ των τριών κλάδων της κυβέρνησης, ο οποίος συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής με την πάροδο του χρόνου και είναι σχετικά ανεπηρέαστος από τα γεγονότα σε βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Ενώ αυτές τα θεσμικά χαρακτηριστικά μπορεί να δοκιμάζονται δοκιμαστούν κατά καιρούς, εκτιμά ότι θα παραμείνουν ισχυρά και ανθεκτικά.

