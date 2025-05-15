Λογαριασμός
Σοκαριστικό τροχαίο: Φορτηγό έπεσε από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη στη Θηβών - Τραυματίας ο οδηγός - Δείτε βίντεο και εικόνες

Έχει τραυματιστεί ο οδηγός του οχήματος - Λίγο μετά τις 9 το βράδυ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Θηβών

Νταλίκα

Φορτηγό έπεσε λίγο μετά τις 19.30 το απόγευμα της Πέμπτης από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη και κατέληξε στη Θηβών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε έχοντας ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το φορτηγό έπεσε σε σημείο που έχει έντονη κυκλοφοριακή κίνηση, ωστόσο από καλή τύχη τη στιγμή της πτώσης δεν πέρασαν αμάξια.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ΕΚΑΒ, ενώ λόγω του τροχαίου ατυχήματος προκλήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Θηβών στη συμβολή της με την οδό Καναπιτσέρη στο ρεύμα προς το Περιστέρι.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Θηβών.

