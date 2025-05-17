«Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν με αφήνει να κάνω αυτό για το οποίο εκλέχτηκα»: ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον του κορυφαίου θεσμού της δικαιοσύνης της χώρας του, μερικές ώρες αφού αυτός ο τελευταίος απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησής του να επιτρέψει τις απελάσεις μεταναστών από τη Βενεζουέλα με την επίκληση νόμου περί «αλλοδαπών εχθρών», που δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν παρά μόνο σε περιόδους πολέμου.

«Αυτή η απόφαση θα έχει αποτέλεσμα να αφεθούν περισσότεροι εγκληματίες να έρθουν μαζικά στη χώρα μας, κάτι που θα κάνει μεγάλο κακό στον αγαπημένο μας αμερικανικό λαό», εξεμάνη ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Υπογράμμισε ακόμη πως σημαίνει ότι «για να απελαθούν» μετανάστες θα χρειάζεται «μακρά» και «δαπανηρή» δικαστική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

