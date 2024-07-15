Περισσότερα από 20 όπλα είναι καταχωρημένα στο όνομα του πατέρα του δράστη της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, Τόμας Μάθιου Κρουκς, σύμφωνα με τα αρχεία που εξέτασαν οι αρχές. Σύμφωνα με δηλώσεις των αρχών στο CNN, όλα τα καταχωρημένα όπλα αγοράστηκαν νόμιμα.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες στη σορό του δράστη, οι αρχές βρήκαν να φέρει έναν πομπό ενώ σε έρευνα στο αυτοκίνητό του ανακάλυψαν έναν δέκτη με καλώδια να εισέρχονται σε ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε ενδεχομένως εκρηκτικά στο πορτμπαγκάζ του Hyundai Sudan που βρέθηκε σταθμευμένο στο Butler Farm Show Grounds.

Οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν ένα τηλεχειριστήριο συνδεδεμένο με έναν πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο του δράστη ήταν μέρος του σχεδίου δολοφονίας.

Μια θεωρία που εξετάζουν οι αρχές είναι εάν ο δράστης σκόπευε να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά στο αυτοκίνητό του ως τακτική αντιπερισπασμού, τραβώντας την προσοχή και το προσωπικό ασφαλείας μακριά από τον Τραμπ, αναφέρει το CNN που επικαλείται πηγές από τις έρευνες.

Το γεγονός ότι ο δράστης εντοπίστηκε από πολίτες και ήρθε αντιμέτωπος με έναν τοπικό αστυνομικό που προσπάθησε να φτάσει στην ταράτσα ενδεχομένως να τον οδήγησε στο να επισπεύσει το σχέδιό του και να παρακάμψει την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού.



Πηγή: skai.gr

