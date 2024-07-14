Τόμας Μάθιου Κρουκς: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον δράστη της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ

Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας.

Ο ύποπτος δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τη Μυστική Αστυνομία, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας, από την οποία μιλούσε ο Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

This was the scene as shots rang out at Donald Trump's rally on Saturday. The suspected gunman and one spectator were killed, and Trump was rushed off stage but is safe, officials said. The shooting is being investigated as an assassination attempt. https://t.co/4mPsC4TWTL pic.twitter.com/f3URGFyT9l — The New York Times (@nytimes) July 14, 2024

Το FBI ανακοίνωσε ότι εργάζεται προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε έναν από τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση του Τραμπ, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα πολιτειακά αρχεία των ψηφοφόρων δείχνουν ότι ο Κρουκς ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών. Οι επικείμενες προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα ήταν οι πρώτες εκλογές στις οποίες θα ψήφιζε ο Κρουκς.

Ο Κρουκς ζούσε περίπου σε απόσταση μιας ώρας από το σημείο που έγινε η επίθεση στο Μπάτλερ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από το Μπέθελ Παρκ για “ειδικούς λόγους ασφάλειας”.

Όταν ο Κρουκς ήταν 17 ετών έκανε μία δωρεά 15 δολαρίων στην επιτροπή πολιτικής δράσης ActBlue που συγκεντρώνει χρήματα για πολιτικούς αριστερής απόκλισης, αλλά και Δημοκρατικούς πολιτικούς, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής του 2021.

Η δωρεά έγινε υπέρ της εθνικής πολιτικής οργάνωσης Progressive Turnout Project, που δραστηριοποιείται προκειμένου να κινητοποιηθούν οι Δημοκρατικοί και να ψηφίσουν. Οι δύο πολιτικοί φορείς δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Ο πατέρας του Κρουκς, ο 53χρονος Μάθιου Κρουκς δήλωσε στο CNN ότι προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, ενώ θα περιμένει μέχρι να μιλήσει με τις αρχές ασφάλειας, πριν μιλήσει για το γιο του.

Ο Τόμας Κρουκς αποφοίτησε το 2022 από το Λύκειο του Μπέθελ Παρκ σύμφωνα με την καθημερινή εφημερίδα Pittsburgh Tribune-Review, ενώ έλαβε βραβείο 500 δολαρίων από την Εθνική Πρωτοβουλία Μαθηματικών κι Επιστήμης, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Ένα βίντεο από την τελετή αποφοίτησης του 2022 που επικαλείται η εφημερίδα the New York Times δείχνει τον Κρουκς να παραλαμβάνει το απολυτήριο του εν μέσω επευφημιών.

Ένα βίντεο από την ίδια τελετή που αναρτήθηκε διαδικτυακά δείχνει τον Κρουκς με γυαλιά να φοράει τη μαύρη τήβεννο της αποφοίτησης και να ποζάρει με έναν αξιωματούχο του Λυκείου. Το Reuters δεν μπόρεσε να πιστοποιήσει άμεσα τη γνησιότητα του βίντεο.

H USA Today ανέφερε ότι δεκάδες οχήματα των υπηρεσιών ασφαλείας βρίσκονται έξω από τη διεύθυνση κατοικίας του Κρουκς, όπως αυτή αναφέρεται στο εκλογικό μητρώο του.

Πράκτορες των υπηρεσιών κατά του αλκοολισμού, του καπνίσματος, της οπλοκατοχής, αλλά και των εκρηκτικών, βρίσκονται στο σημείο, ενώ μία ομάδα εξουδετέρωσης βομβών έχει αναπτυχθεί στην κατοικία, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της USA Today.

Η περίμετρος της κατοικίας του υπόπτου έχει αποκλειστεί με το ειδικό κίτρινο κορδόνι των αστυνομικών ερευνών, ενώ έξω από αυτήν έχει παρκάρει ένα περιπολικό της τοπικής αστυνομίας.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσει άμεσα λογαριασμούς του Κρουκς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες αναρτήσεις του.

Η Meta, μητρική εταιρία του Facebook και του Instagram, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις για το αν οι δύο πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποσύρει οποιουσδήποτε λογαριασμούς που σχετίζονται με τον ύποπτο.

Πηγή: skai.gr

